У росії замахнулися на ще один регіон Грузії

росія ніяк не може утихомирити свої імперські амбіції

росія пригрозила відібрати у Грузії Аджарію за Абхазією і Південною Осетією, яка вже виявила бажання увійти до складу росії.

Таку заяву зробив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов, повідомляють росЗМІ.

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"Не виключаю, що на тлі подібних подій Аджарія цілком може наслідувати приклад Абхазії та Південної Осетії і почати процес виходу зі складу Грузії. З урахуванням … географічних обставин (межує по морю з Туреччиною) неважко зрозуміти, що Анкара не проґавить можливості посилити через підтримку аджарських сепаратистів свій вплив у північно-східному Причорномор'ї", — заявив російський сенатор.

Нагадаємо, що 27 березня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про проведення референдуму щодо приєднання регіону до Росії. Після цього в самій Росії вважали, що розглядати питання приєднання "ЛНР" ще не час. Слідом за Пасічником про " референдум" щодо приєднання до росії заговорив так званий "глава ДНР" Денис Пушилін.