В россии замахнулись на еще один регион Грузии
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россия никак не может усмирить свои имперские амбиции
россия пригрозила отобрать у Грузии Аджарию следом за Абхазией и Южной Осетией, которая уже выразила желание войти в состав рф.
Такое заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщают росСМИ.
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"Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом… географических обстоятельств (граничит по морю с Турцией) нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье", — заявил российский сенатор.
Напомним, что 27 марта главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о проведении референдума насчет присоединении региона к россии. Вслед за этим в самой рф посчитали, что рассматривать вопрос присоединения "ЛНР" еще не время. Вслед за Пасечником о "референдуме" по присоединению к россии заговорил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.
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