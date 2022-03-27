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Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори Новина оновлена 27 березня 2022, 12:05
На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори

Конкретні часові рамки проведення "волевиявлення" не повідомляються

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник вважає, що найближчим часом на окупованій частині Луганської області може відбутися референдум щодо приєднання регіону до росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "TV360".

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За словами Пасічника, самопроголошена "влада" невизнаної світом "республіки" збирається провести референдум. При цьому жителям обіцяють реалізувати "абсолютне конституційне право" на думку щодо вступу до складу російської федерації.

"Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", — резюмував бойовик, тим самим відкривши подальші плани Кремля на майбутнє Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що раніше, 21 лютого, кривавий диктатор володимир путін підписав документ, яким визнав "незалежність" так званих "ДНР-ЛНР". Певний час у Москві не могли визначитися, в яких межах вони підтримують незаконні "республіки", однак зрештою лідер Кремля замахнувся на Луганщину та Донеччину цілком.

Через два дні, як відомо, російська армія порушила кордони України, що стало початком повномасштабної війни. При цьому в росії дії військовослужбовців вважають правильним і називають "спецоперацією".

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Війна #Донбас #ЛНР #ОРДЛО #Леонід Пасічник
На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори
Політика
Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На окупованому Донбасі і так часто з’являються російські триколори
Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії
Дата публікації
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