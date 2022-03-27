Ватажок бойовиків "ЛНР" зробив заяву щодо входження до складу росії

Конкретні часові рамки проведення "волевиявлення" не повідомляються

Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник вважає, що найближчим часом на окупованій частині Луганської області може відбутися референдум щодо приєднання регіону до росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "TV360".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами Пасічника, самопроголошена "влада" невизнаної світом "республіки" збирається провести референдум. При цьому жителям обіцяють реалізувати "абсолютне конституційне право" на думку щодо вступу до складу російської федерації.

"Я чомусь впевнений, що це саме так і буде", — резюмував бойовик, тим самим відкривши подальші плани Кремля на майбутнє Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що раніше, 21 лютого, кривавий диктатор володимир путін підписав документ, яким визнав "незалежність" так званих "ДНР-ЛНР". Певний час у Москві не могли визначитися, в яких межах вони підтримують незаконні "республіки", однак зрештою лідер Кремля замахнувся на Луганщину та Донеччину цілком.

Через два дні, як відомо, російська армія порушила кордони України, що стало початком повномасштабної війни. При цьому в росії дії військовослужбовців вважають правильним і називають "спецоперацією".