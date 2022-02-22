Путін визнав "ДНР"-"ЛНР" і ввів війська на Донбас: останні новини та реакція Заходу на загрозу великої війни в Україні

"Телеграф" публікує свіжу інформацію щодо реакцій на визнання ОРДЛО Росією та про останні події — текстова трансляція весь час оновлюється

У понеділок, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін зробив агресивний крок до початку можливого вторгнення РФ в Україну, визнавши "незалежність" частини українського Донбасу – територію ОРДЛО. Через пару годин у так звані "ЛНР" і "ДНР" вже відкрито почали стягувати російську техніку. А президент нашої держави Володимир Зеленський після тривалої наради РНБО виступив зі зверненням до громадян України та наголосив, що РФ порушує суверенітет та територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які там перебували з 2014 року.

"Телеграф" уважно стежить за подіями, що стрімко розвиваються, на Сході України. У режимі "онлайн" ми ведемо текстову трансляцію про те, що наша влада, країна-агресор та весь цивілізований світ роблять у рамках цього конфлікту.

14:06 — Російська Рада Федерації одноголосно ратифікувала договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР-ЛНР".

14:00 — Володимир Путін заявив, що Москва підтримує суверенітет колишніх республік Союзу, але не України "через зовнішнє управління".

13:34 — Німеччина завдає санкційного удару по Росії: німецький канцлер Олаф Шольц зробив заяву про зупинення сертифікації газопроводу "Північний потік 2".

13:10 — російська сторона досі не може визначитися, де саме розташовані кордони "визнаних" напередодні "Л-ДНР". Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що незалежність тимчасово окупованих територій була визнана Росією в уже існуючих кордонах.

12:45 – глава українського міністерства оборони Олексій Рєзніков звернувся до військовослужбовців ЗСУ. Міністр попередив солдатів про втрати, але заспокоїв тим, що на нашу країну неодмінно чекає перемога.

12:15 — президент України Володимир Зеленський зробив заяву, в якій пообіцяв запровадити воєнний стан у разі "потужної війни" проти України. Втім, у справжню війну він не вірить і переконаний, що боротися із РФ потрібно санкціями.

12:00 — так званий "віце-спікер парламенту "ЛНР" заявив, що територія республіки — це "вся Луганська область" і закликав Україну "добровільно відвести війська", пригрозивши вжити певних заходів.

11:40 — Росія заявила про можливість розміщення військових баз на території окупованих регіонів України. При цьому там триває оголошена раніше мобілізація: забрати можуть навіть тих, хто старше 55 років.

11:00 — у мережі з’являється все більше відео, як важке озброєння РФ прибуває до так званої "ДНР".

У коментарях до відео росіяни та жителі окупованих регіонів бурхливо радіють танкам на вулицях Донецька. Рідкісні коментарі про неприпустимість війни зустрічають негативну реакцію.

10:00 — рішення Путіна про Донбас сильно вдарило по курсу валют: російський рубль скотився до показників квітневого максимуму. Долар виріс у ціні в порівнянні з рублем на 97 копійок — до 80,75 руб за USD.

9:30 — через годину нижченаведена інформація про "визнання" Луганщини та Донеччини Росією в повному обсязі отримала спростування.

8:30 — деякі російські чиновники заявили, що самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" нібито будуть визнані Росією не в так званих межах, визначених лініями розмежування вогню. Йдеться нібито про Донецьку та Луганську області в повному масштабі.

7:00 22 лютого — ранок в Україні розпочався із сумних зведень ООС: проросійські бойовики 84 рази за минулу добу порушували домовленості про припинення вогню. Загинули двоє військовослужбовців України, дванадцять — поранені та перебувають у шпиталях, і ще шестеро травмовані. Також є жертви серед цивільного населення. Із понад 80 обстрілів — 64 відбулися із забороненого "Мінськом" озброєння. Деякі населені пункти обстрілювали кілька разів.