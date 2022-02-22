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У мережі захопилися тим, як прем’єр Нідерландів обізвав Путіна: "До них починає доходити"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Путін показав Заходу своє справжнє обличчя Новина оновлена 22 лютого 2022, 18:32
Путін показав Заходу своє справжнє обличчя

Визнання "Л-ДНР" здобуло свої плоди серед іноземних партнерів України

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте вважає, що російський президент Володимир Путін є шаленцем. Така реакція європейського політика на визнання Росією "незалежності" окупованої частини Донбасу привернула увагу соцмереж.

Як саме реагують на таку заяву інтернет-користувачі, розповість "Телеграф".

"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", — заявив Рютте в ефірі одного з нідерландських каналів увечері 21 лютого.

Вже невдовзі цю інформацію розтиражували як іноземні, так і українські медіа. У соцмережах пораділи, що Захід нарешті починає "прозрівати".

"Добре, що хоча б зараз це доходить до західних політиків", "Категорично згоден!", "Усього лише 8 років знадобилося! Дивись, років через 20 і з МН17 закінчать!" — пишуть користувачі Twitter.

Варто зазначити, що у Нідерландах також пообіцяли відреагувати на крок російського президента серйозними санкціями. Конкретики щодо таких обмежень поки що не було озвучено.

При цьому і Євросоюз загалом, і деякі інші держави вже оголосили, які важелі санкції вже задіяні в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, визнання "Л-ДНР" Кремлем відбулося у понеділок, 21 лютого. Путін ухвалив таке рішення невдовзі після звернення до нього лідерів бойовиків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна.

Українські експерти вже проаналізували дії Москви і навіть припустили, чого можуть призвести наступні події на Донбасі.

Теги:
#Україна #Росія #Нідерланди #Війна #Донбас #ОРДЛО #реакція соцмереж
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