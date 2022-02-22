Путін заявив, що не визнає суверенітет України: подробиці

Росію запідозрили у поверненні територій, що входили до складу Імперії 1913 року

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з колегою з Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого зробив кілька важливих заяв щодо України.

Лідер країни-агресора, якого цитують росЗМІ, заявив, що нібито не збирається "відновлювати Росію у межах Імперії 1913 року".

За словами Путіна, Москва підтримує суверенітет колишніх республік Союзу, але не України: мовляв, "через зовнішнє управління" ми є винятком.

Розмови про те, що Росія намагається повернути території, які були у її складі за часів імперії, Путін назвав "спекуляцією".

Нагадаємо, після того, як Путін визнав "Л-ДНР", було проведено термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Також відбулися переговори глави української держави Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із рішенням РФ визнати донбаські псевдореспубліки.

Також на рішення Путіна почали реагувати інші країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.