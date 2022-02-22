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У Путіна знову плутаються щодо "кордонів ДНР-ЛНР": Пєсков посперечався з МЗС

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Пєсков Новина оновлена 22 лютого 2022, 13:39
Дмитро Пєсков

Російська сторона дотепер не може визначитися, де саме розташовані кодони "визнаних" напередодні "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації на питання щодо меж, в яких було визнано "ЛДНР", заявило, що незалежність тимчасово окупованих територій була визнана Росією на вже "існуючих кордонах".

"Росія визнає ЛНР та ДНР у тих межах, у рамках яких керівництво республік здійснює свої повноваження", — заявили в російському МЗС.

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков у своїй промові наголосив, що Російська Федерація визнала незалежність "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, в яких ці "республіки" проголосили себе у 2014 році.

На будь-які уточнення про те, де проходять ці кордони, Пєсков відповідати відмовився.

Нагадаємо, що раніше у Державній думі Російської Федерації зробили ще одну заяву стосовно визнання "ОРДЛО", при цьому, вже повністю заплутавшись у своїх словах. мова йде про те, що у комітеті з міжнародних справ вже встигли спростувати визнання "самопроголошених республік" у межах Донецької та Луганської областей.

Окрім цього раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами". Після цього до українців вернувся чинний президент України Володимир Зеленський та наголосив, що, попри дії з боку РФ, українські кордони й надалі залишаться незмінними.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден вже дав дозвіл на введення першої частини санкцій.

Теги:
#Україна #Росія #МЗС #Донбас #Незалежність #Дмитро Пєсков #ЛДНР
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