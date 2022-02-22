Держдума Росії винесла рішення щодо визнання "ДНР-ЛНР"

Рішення ухвалили одностайно

Російська держдума ратифікувала раніше підписані між ОРДЛО та РФ договори про "дружбу". Вони були укладені у день підписання російським президентом Володимиром Путіним визнання "незалежності" "ДНР-ЛНР". Договори набудуть чинності з моменту публікації.

Про це стало відомо із трансляції засідання. Рішення російські депутати підтримали одноголосно.

Така ратифікація означає, що Росія може користуватися військовими базами, інфраструктурою на території самопроголошених "республік" та офіційно вводити регулярні військові частини на окуповану територію під приводом захисту. Зазначимо, що ще до ратифікації про "забезпечення безпеки" заявляв глава російського МЗС Сергій Лавров. Щодо військових баз, то в Росії поки що не планували їх розміщувати на українській окупованій території, але можуть у разі потреби.

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Тим часом у мережі з'являються відео із входом до Донецька та інші частини окупованого Донбасу військової техніки без розпізнавальних знаків.

В Україні вже відреагували на визнання Росією псевдодержав, а також заговорили про можливість запровадження воєнного стану.

Також, як писав "Телеграф", у Росії виникли проблеми з розумінням, у яких рамках вони вважають окуповані райони на сході України "державами".