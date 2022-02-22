У Росії вибухнули новою загрозливою заявою щодо ОРДЛО

У російському відомстві з міжнародних відносин посилаються на документи, підписані з окупованими регіонами

Російське МЗС продовжує сипати заявами на тему так званих "ЛНР" та "ДНР". Після слів заступника міністра про розміщення в ОРДЛО російських військових баз, відзначився заявами щодо "безпеки" окупованих територій й голова відомства Сергій Лавров.

У коментарі РосЗМІ він заявив, що Росія в підписаних договорах "гарантує забезпечувати їхню безпеку".

Вони були підписані 21 лютого після того, як російський президент Володимир Путін вирішив визнати "незалежність" окупованих районів на сході України.

Зазначимо, що вже 22 лютого з’явилися свідчення та відеокадри того, як військова бронетехніка входить до Донецька. Їх публікують як українські та світові ЗМІ, так і російські пропагандисти, наприклад, Захар Прилєпін. Він заявив, що російська влада "жартує", заперечуючи захід техніки.

Як раніше писав "Телеграф", у Росії та на окупованих частинах сходу України звучать різні думки про "кордони" псевдодержав. В ОРДЛО хочуть, щоб Україна відвела свої війська з підконтрольної території до кордонів регіону, у РФ думки розділилися.