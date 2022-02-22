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У Росії зробили заяву щодо своїх військових баз на Донбасі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Російські військові Новина оновлена 22 лютого 2022, 12:05
Російські військові

Російське МЗС не заперечує таку можливість

Поки російські пропагандисти радіють появі в ОРДЛО військової техніки, у Росії заявили про можливість розміщення військових баз на території окупованих регіонів України.

Згідно із заявою заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка, якого цитує "РІА Новини", про це хоч і не було поки що розмови, але договори з так званими "ЛНР-ДНР" це передбачають.

Після визнання "незалежності" псевдодержав російським президентом Володимиром Путіним також було озвучено "прохання" до Федеральних зборів про ратифікацію договорів з ватажками бойовиків окупованих районів Луганщини та Донеччини.

З ночі в Донецьку фіксують появу військової бронетехніки без ознак розрізнення. При цьому на окупованій території триває оголошена раніше мобілізація.

Як раніше писав "Телеграф", рішення президента Росії про визнання "незалежності ЛДНР" в Україні кваліфікується як порушення суверенітету. На тлі цих новин іноземні дипломати поспішають залишити територію України, попри те, що раніше вони вже перебралися ближче до західного кордону країни.

Теги:
#Росія #Бази #ОРДЛО
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