Загроза вторгнення Росії: дедалі більше іноземних дипломатів залишають Україну

Число дипмісій, які залишають територію України стрімко збільшується

Через погіршення ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також загрози розгортання воєнних дій з боку Російської Федерації, ще кілька країн світу офіційно прийняли рішення щодо евакуації своїх дипломатів із західних областей української держави, куди ті раніше перебралися з консульств і посольств, розташованих у Києві.

Так, згідно з наявними відомостями, однією з перших країн, яка прийняла рішення щодо так званої евакуації державних службовців, стала Америка. Наразі весь персонал департаменту вже встиг покинути місто Львів та оселитися в готелі на території Польщі. Про це заявила кореспондентка видання "Bloomberg" у Білому Домі Дженіфер Джейкобс.

Окрім того, вона додала, що, якщо повномасштабне вторгнення РФ на українські території все ж не відбудеться, то співробітники Держдепартаменту матимуть змогу повернутися до України вже у середу, 23 лютого.

США вивезла своїх дипломатів до Польщі

Окрім того, країну покинули дипломати, які представляють відомства Австралії. Зі Львова, де близько тижня вони перебували у тимчасових посольствах, їх перевезли до сусідньої Польщі та Румунії, мотивуючи такі дії небезпечною ситуацією в Україні на тлі ймовірного вторгнення з боку Росії.

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Громадян Австралії також закликали негайно залишити Україну. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ та його очільниці.

Австралія погодила виїзд дипломатів з України

Окрім вищевказаних країн, рішення щодо вивезення дипломатії з Києва прийняв і Ізраїль, який офіційно переніс посольство своєї країни зі столиці до Львова. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, наголосивши, що переїзд посольства з Києва до Львова є вимушеним кроком, оскільки це місто віддалене на більшу відстань від кордону з Російською Федерацією, — пише The Jerusalem Post.

Варто нагадати, що через ймовірне посилення агресії з боку Росії, список країн, які продовжують закликати своїх співгромадян покинути українські території продовжує стрімко зростати. Наразі серед них перебувають Швеція, Бельгія, Нідерланди, Японія, Франція, Ізраїль, Південна Корея та багато інших.

Також нагадаємо, як раніше США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ризиків на тлі ймовірного вторгнення, після чого президент країни Джо Байден зустрічався із союзниками стосовно НАТО. Під час перемовин обговорювалися подальші дипломатичні заходи та механізми стримування Москви.