Росіяни стягнули до лінії фронту на Донбасі понад 200 танків та гармат: подробиці

Російська сторона продовжує накопичувати бойове озброєння

На територіях Донецької та Луганської областей зафіксований черговий факт порушення Мінських домовленостей зі сторони Російської Федерації. Лише упродовж минулої доби на території, що контролюється "ЛДНР", з'явилось понад дві сотні одиниць військової техніки бойовиків.

Про це у суботу, 19 лютого, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил із посиланням на інформацію української сторони у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).

Так, згідно з наявними відомостями, на тимчасово окупованих територіях українська сторона зафіксувала факт розміщення 204 одиниць бойової техніки РФ. Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", в районі Новоселівки помітили один БТР та один БМП.

У зоні так званого "2 армійського корпусу" знаходиться 202 одиниці бойової техніки, які порушили лінію відведення у районах. Серед них:

За 37 кілометрів від лінії зіткнення (Бугаївка) – 12 одиниць самохідних гаубиць, 8 буксированих, один РСЗВ та чотири протитанкові гармати;

За 27 кілометрів від лінії зіткнення (Шимшинівка) — буксирована протитанкова гармата та самохідна гаубиця;

З порушенням районів зберігання в районах:

За 37 кілометрів від лінії зіткнення (Бугаївка) – дві одинці ЗРК, шість мінометів та 20 танків;

За 27 кілометрів від лінії зіткнення (Шимшинівка) – 21 танк та шість мінометів;

Військова присутність в зоні безпеки в районах:

За 46 кілометрів від лінії зіткнення (Брянка) – один БМП (1 одиниць) та одна зенітна установка;

За 37 кілометрів від лінії зіткнення (Бугаївка) – 56 ББМ та дві ЗУ;

За 27 кілометрів від лінії зіткнення (Шимшинівка) – 54 ББМ, чотири ЗУ та дві радіорелейні станції.

Окрім того, зазначається, що збройні формування Росії систематично перешкоджають роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка наразі перебуває на території Донбасу.

Так, на блокпості поблизу Петрівського та Озерянівки російська сторона не пропустила патруль Місії, який прямував на південь.

Також відзначається, що вищевказані порушення з боку Російської Федерації розцінюються Україною як проведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження кордонах, проте підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія відправила Україні спеціальні протитанкові гранатомети NLAW, які вважаються "ідеальною зброєю для знищення російських танків".