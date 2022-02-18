Росії пригрозили серйозними наслідками через загострення на Донбасі

Про відключення Росії від SWIFT наразі не йдеться.

Росія у разі подальшої ескалації конфлікту з Україною втратить доступ до глобальних фінансових ринків і втратить можливість закуповувати критичні технології.

Про це розповів заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, США та союзники поділяють думку про те, що має входити до нового пакету санкцій та заходів експортного контролю, який був підготовлений на тлі початку вторгнення Росії в Україну.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то вона стане парією для міжнародної спільноти", — сказав він.

За його словами, Москва у цьому випадку отримає "стратегічну поразку", оскільки стане більш залежною від країн, які не зможуть компенсувати її втрати.

Також він заявив, що Росія буде ізольована від світових фінансових ринків, залишиться без доступу до складних технологій, зіткнеться з відпливом капіталу, зростаючим тиском на рубль, сплеском інфляції, вищою вартістю запозичень, економічним стисненням та ерозією продуктивного потенціалу

Втім, він додав, що пакет санкцій, швидше за все, не стосуватиметься обмежень на експорт енергоносіїв, а також до нього не увійде відключення від банківської системи SWIFT.

"Ймовірно, ви не побачите пов’язаних зі SWIFT заходів у початковому пакеті", — сказав представник Білого дому, але зазначив, що "розглядаються всі варіанти".

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Нагадаємо, вранці 18 лютого ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до мирних жителів ОРДЛО із закликом виїхати до Росії через нібито загрозу того, що ЗСУ почнуть наступ.

Українська влада ці слова спростувала і запевнила, що жодного наступу не планується.

Водночас у мережі з’явилися припущення, що Росія готує масштабну провокацію на окупованих територіях, щоб потім звинуватити українських військовослужбовців та отримати привід для масштабного вторгнення.

Зокрема, у п’ятницю каналами бойовиків розлетілося повідомлення про те, що нібито "польські диверсанти" намагалися штурмувати завод "Стирол" в окупованій Горлівці. А ввечері того ж дня у центрі Донецька вибухнув автомобіль т.зв. голови "народної міліції ДНР" Дениса Синенкова.