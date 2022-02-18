"Ніяких нападів на цивільних": Данілов відповів на звинувачення України в провокаціях на Донбасі

У РНБО не виключають ймовірність провокації в ОРДЛО з подачі Росії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запевнив, що Україна не розглядає силового сценарію звільнення окупованих території, тоді як окупанти на Донбасі можуть піти на будь-які провокації. Як повідомляє "Телеграф", про це він заявив в Офісі президента на брифінгу стосовно загострення на Донбасі 18 лютого.

За словами секретаря РНБО Данілова, Україна цілком усвідомлює, що відбувається на її кордонах, в середині країни та на окупованих територіях.

Глава РНБО нагадав, що сьогодні прозвучали заяви про те, що нібито українські військові збираються нападати на окуповані міста. За його словам, все це абсолютно не відповідає дійсності, ніяких наказів на звільнення ОРДЛО силовим шляхом немає і не може бути ніколи.

"Ситуація, яка сьогодні роздмухується з боку Російської Федерації через своїх ставлеників на території Донецької, Луганської областей — це спроба спровокувати наші збройній сили, наші війська", — заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що Україна може відкривати вогонь тільки у разі, якщо є загроза життю нашим військовим. Він додав, що наразі ситуація у військах контрольована.

"Ніяких нападів на цивільне населення, ніяких варіантів щодо того, що ці території можуть бути звільнені військовим шляхом на сьогоднішній день у нас не існують", — підкреслили в РНБО.

Данілов нагадав, що окупанти на Донбасі в чевтер, 17 лютого, з самого ранку почали великі обстріли із забороненого Мінськими умовами озброєння, зокрема йдеться про обстріл дитячого садочку в Станиці Луганській.

Крім того, Данілов попередив про ймовірні нові провокації: "Є велика загроза, що представники Російської Федерації будуть провокувати ті чи інші речі. Можуть зробити те, що до наших військових і служб не має жодного відношення". У РНБО пояснили, що не можуть точно сказати, буде це підрив автобусів із евакуйованими чи обстріли житлових будинків.

Нагадаємо, в Донецьку у п’ятницю, 18 лютого, було підірвано авто топ-ватажка бойовиків. Сталося це прямо в центрі міста. Момент вибуху потрапив на відео.

Як писав "Телеграф", російський публіцист Андрій Піонтковський прокоментував підірвану машину в центрі Донецька. Він вважає, що Росія діяла за сценарієм, який колись використав Гітлер для початку Другої світової війни.