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Вибух у Донецьку: Піонтковський вказав на примітивний сценарій Кремля

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Піонтковський прокоментував НП у центрі Донецька Новина оновлена 18 лютого 2022, 19:48
Піонтковський прокоментував НП у центрі Донецька

Піонтковський не заперечує, що евакуація на окупованій території може бути частиною провокації Росії

Російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський заявив, що вибух, який прогримів у центрі Донецька 18 лютого, могла влаштувати Росія за "гляйвицьким" сценарієм. Як передає "Телеграф", про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

Так, Піонтковський порівняв те, що сталося в окупованому Донецьку з подіями, що розгорталися, зі сценарієм нападу на Гляйвіц у Другій світовій війні.

"Кремлівські козли не змогли навіть змінити свій сценарій Гляйвіца після вчорашнього викриття Блінкена: "українські диверсанти" рвалися підірвати хімзавод і влаштували вибух у центрі Донецька", — пише Піонтковський.

Додамо, що Гляйвіц – один із прикладів реальної провокації під чужим прапором, яка стала приводом до війни, в цьому випадку йдеться про Другу світову. Так, в 1939 році з інсценування нападу на німецьку радіостанцію розпочалася окупація нацистською Німеччиною Польщі.

Крім того, Піонтковський написав про один із ймовірних сценаріїв подальшого розвитку подій. Є версія, що організована евакуація в окупованих містах може стати частиною великої провокації супротивника: автобуси, які прямують до РФ, можуть потрапити під обстріл.

"Моліть Бога, щоб Патрушев-Рязанський не наказав розстріляти колону евакуюваних дітей", — йдеться у повідомленні Піонтковського.

Нагадаємо, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен раніше заявив про підготовку Росією провокацій до ОРДЛО. Зокрема, йдеться про підлаштований теракт або хімічну атаку. Таким чином, Путін, заявили в США, може створити привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляв "Телеграф", у Донецьку та Луганську окупаційна влада закликала до евакуації. Місцеві жителі панікують, збирають речі, а у банкоматів вишиковуються черги.

Теги:
#Донецьк #Війна на Донбасі #Андрій Піонтковський
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