Взрыв в Донецке: Пионтковский указал на примитивный сценарий Кремля

Пионтковский не отрицает, что эвакуация на оккупированной территории может быть частью провокации России

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что взрыв, прогремевший в центре Донецка 18 февраля, могла устроить Россия по "гляйвицкому" сценарию. Как передает "Телеграф", об этом он написал на своей странице в Твиттер.

Так, Пионтковский сравнил произошедшее в оккупированном Донецке с событиями, разворачивавшимися со сценарием нападения на Гляйвиц во Второй мировой войне.

"Кремлевские козлы не смогли даже поменять свой сценарий Гляйвица после вчерашнего разоблачения Блинкена: "украинские диверсанты" рвались взорвать химзавод и устроили взрыв в центре Донецка", — пишет Пионтковский.

Добавим, что Гляйвиц – один из примеров реальной провокации под чужим флагом, которая послужила поводом к войне, в данном случае речь о Второй мировой. Так, в 1939 году с инсценировки нападения на немецкую радиостанцию началась оккупация нацистской Германией Польши.

Кроме того, Пионтковский написал об одной из вероятных сценариев дальнейшего развития событий. Есть версия, что организованная эвакуация в оккупированных городах может стать частю большой провокации противника: автобусы, следующие в РФ, могут попасть под обстрел.

"Молите Бога, чтобы Патрушев-Рязанский не приказал расстрелять колонну эвакуируемых детей", — говорится в сообщении Пионтковского.

Напомним, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен ранее заявил о подготовке Россией провокаций в ОРДЛО. В частности, речь идет о подстроенном теракте или химической атаке. Таким образом Путин, заявили в США, может создать повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал "Телеграф", в Донецке и Луганске оккупационная власть призвала к эвакуации. Местные жители паникуют, собирают вещи, а у банкоматов выстраиваются очереди.