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Взрыв прогремел в центре Донецка: подробности

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Артем Калинин Артем Калинин
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Взрыв прогремел в центре Донецка: подробности Новость обновлена 18 февраля 2022, 18:25

Взрыв произошел около 18 часов по Киеву

В оккупированном боевиками так называемой "ДНР" и российскими военными Донецке во время начала эвакуации мирных жителей прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от "здания правительства "ДНР".

При этом в социальных сетях пишут, что возле здания ОГА был взорван автомобиль. Позже ресурсы боевиков подтвердили, что около 18:00 по Киеву на парковке был взорван автомобиль.

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