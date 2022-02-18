Взрыв прогремел в центре Донецка: подробности

Взрыв произошел около 18 часов по Киеву

В оккупированном боевиками так называемой "ДНР" и российскими военными Донецке во время начала эвакуации мирных жителей прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от "здания правительства "ДНР".

При этом в социальных сетях пишут, что возле здания ОГА был взорван автомобиль. Позже ресурсы боевиков подтвердили, что около 18:00 по Киеву на парковке был взорван автомобиль.

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