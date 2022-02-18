Укр

Обострение на Донбассе и эвакуация людей: Кулеба сделал заявление

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Донецке эвакуируют людей
В Донецке эвакуируют людей

Украина намерена и далее искать дипломатические пути урегулирования конфликта.

Украина не собирается начинать наступление на оккупированные территории ОРДЛО или проводить там какие-либо диверсии.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды относительно якобы наступательных операций Украины и любых диверсий на химическом производстве", — сообщил он.

Кулеба добавил, что Украина намерена и в дальнейшем искать дипломатические пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 17 февраля боевики открыли огонь по населенным пунктам на подконтрольной территории Украины. Обстрелам подверглись Станица Луганская, Марьинка и другие населенные пункты.

18 февраля, глава Минобороны Украины Алексей Резников выступил с обращением к жителям ОРДЛО, в котором заявил, что сообщения о якобы подготовке наступления со стороны ВСУ являются фейком, а Киев и в дальнейшем будет искать дипломатические и политические пути урегулирования конфликта.

Вместе с тем главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

Тем временем в сети начали озвучивать предположения, что Москва готовит масштабные провокации, чтобы получить повод для вторжения в Украину.

Теги:
#МИД #Донбасс #Дмитрий Кулеба #ОРДЛО
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