Укр

Почему угроза большой войны с Россией уменьшилась: Пионтковский назвал три причины

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
309
Армия РФ Новость обновлена 16 февраля 2022, 20:27
Армия РФ

Кремль понимает, что полномасштабная война невозможна

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину уменьшилась, и назвал три причины.

Своим мнением он поделился в комментарии каналу "Украина 24".

Первой причиной Пионтковского назвал тот факт, что украинская армия готова к сопротивлению, а также поддержку США. Вторая причина, по словам эксперта, – военные профессионалы в России выступают против полномасштабной войны.

"Были выступления Ивашова (в 90-х секретарь Совета Министров обороны государств СНГ — ред.), Ходоренко (военный обозреватель), Филатова (подполковник ФСБ). Безусловно, настроение военных отрицательное. Это все отставники. Путин вынужден с ними считаться", — рассказывает Пионтковский.

Третья причина, по мнению Пионтковского, признания Путиным боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Возможно, Кремль смерился с тем, что крупную военную операцию провести невозможно, поэтому ограничится присоединением еще кусочка Украины, хотя прекрасно понимает, что при этом он теряет Минские договоренности — тот самый инструмент давления на Украину", — добавил эксперт.

Напомним, в России правоохранители задержали местного политолога и историка Валерия Соловья.

Именно он, как писал "Телеграф", предположил, что политик Владимир Жириновский, болеющий коронавирусом, мог заразиться от своего молодого любовника.

Теги:
#Вторжение #Наступление #Андрей Пионтковский #Війна
Президент не считает, что нужно скрывать правду
Политика
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент не считает, что нужно скрывать правду
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Категория
На николаевском трамплине Абраменко делал первые прыжки
Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский поддержал решение СНБО
Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности
Дата публикации
Категория
Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину
Ryanair сделал заявление о полетах в Украину