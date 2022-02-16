Почему угроза большой войны с Россией уменьшилась: Пионтковский назвал три причины

Кремль понимает, что полномасштабная война невозможна

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину уменьшилась, и назвал три причины.

Своим мнением он поделился в комментарии каналу "Украина 24".

Первой причиной Пионтковского назвал тот факт, что украинская армия готова к сопротивлению, а также поддержку США. Вторая причина, по словам эксперта, – военные профессионалы в России выступают против полномасштабной войны.

"Были выступления Ивашова (в 90-х секретарь Совета Министров обороны государств СНГ — ред.), Ходоренко (военный обозреватель), Филатова (подполковник ФСБ). Безусловно, настроение военных отрицательное. Это все отставники. Путин вынужден с ними считаться", — рассказывает Пионтковский.

Третья причина, по мнению Пионтковского, признания Путиным боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Возможно, Кремль смерился с тем, что крупную военную операцию провести невозможно, поэтому ограничится присоединением еще кусочка Украины, хотя прекрасно понимает, что при этом он теряет Минские договоренности — тот самый инструмент давления на Украину", — добавил эксперт.

Напомним, в России правоохранители задержали местного политолога и историка Валерия Соловья.

Именно он, как писал "Телеграф", предположил, что политик Владимир Жириновский, болеющий коронавирусом, мог заразиться от своего молодого любовника.