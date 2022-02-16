Генсек НАТО поделился неприятными наблюдениями насчет войск России рядом с Украиной

В НАТО пока не получили ответа от РФ на их письменные предложения

Россия продолжает наращивать военные позиции на украинских границах, так что пока речи о деэскалации нет.

Указанную информацию обнародовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на министерскую встречу, которая проходила в Брюсселе, передает Украинская правда.

По словам генсека, несмотря на заявления Кремля по решению вопроса вокруг Украины дипломатическим путем, никакой эскалации пока не наблюдается. Российская Федерация наоборот продолжает скапливать свои войска на границах с украинским государством.

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Также Столтенберг отметил, что российские заявления дают надежду на "осторожный оптимизм", но в то же время отвода войск не наблюдается, что полностью противоречит решению вопроса в дипломатическом русле.

Кроме того, чиновник добавил, что альянс внимательно и систематически следит за ситуацией на украинских границах:

"Мы мониторим ситуацию вокруг Украины. И мы видим, что РФ продолжает увеличивать количество войск, поэтому пока деэскалации нет", — заявил Столтенберг.

Стоит отметить, что, по словам генсека, НАТО в настоящее время не получило ответа от России по поводу их письменных предложений, которые были направлены в Москву еще 26 января.

Напоследок Столтенберг добавил, что альянс готов к дипломатическим переговорам, однако готовится к худшему, ведь если Кремль все же примет решение о вторжении на украинские территории, то реакция НАТО будет мгновенной и РФ заплатит за это очень высокую цену.

"Мы продолжим разоблачать планы и действия РФ, чтобы усложнить проведение агрессивных действий против Украины ", — дополнил он, подчеркнув, что надеется на то, что Путин выберет дипломатию вместо конфронтации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Америка выразила свои опасения по поводу усиления агрессии со стороны российского государства, ведь на такие выводы ее наталкивают наблюдение военным контингентом России, который сейчас находится вблизи украинских границ.