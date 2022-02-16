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Чому загроза великої війни з Росією зменшилася: Піонтковський назвав три причини

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Армія РФ Новина оновлена 16 лютого 2022, 20:27
Армія РФ

Кремль розуміє, що повномасштабна війна неможлива

Російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський вважає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії до України зменшилась, і назвав на це три причина.

Своєю думкою він поділився у коментраі каналу "Україна 24".

Першою причиною Піонтковський назвав той факт, що українська армія готова до спротиву, а також підтримку США. Друга причина, за словами експерта, — військові професіонали у Росії виступають проти повномасштабної війни.

"Були виступи Івашова (у 90-х секретар Ради Міністрів оборони держав СНД — ред.), Ходоренка (військовий обозрівач), Філатова (підполковник ФСБ). Безумовно, настрій військових негативний. Це все відставники. Путін вимушений з ними рохуватися", — розповідає Піонтковський.

Третя причина, на думку Піонтковського, визнання Путіним бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

"Можливо, Кремль змірився з тим, що крупну військову операцію провести неможливо, тому обмежиться приєднанням ще шматочка України, хоча чудово розуміє, що при цьому він втрачає Мінські домовленності — той самий інструмент тиску на Україну", — додав експерт.

Нагадаємо, у Росії правоохоронці затримали місцевого політолога та історика Валерія Солов’я.

Саме він, як писав "Телеграф", припустив, що політик Володимир Жириновський, який хворіє на коронавірус, міг заразитися від свого молодого коханця.

Теги:
#Вторгнення #Наступ #Андрій Піонтковський #Війна
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