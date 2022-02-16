Генсек НАТО поділився неприємними спостереженнями щодо військ Росії поряд із Україною

У НАТО поки не отримали відповіді від РФ на їхні письмові пропозиції

Росія продовжує нарощувати військові позиції на українських кордонах, тож поки що мови про деескалацію немає.

Вказану інформацію оприлюднив генеральний секретар НАТО під час візиту на міністерську зустріч, яка проходила у Брюсселі, — передає Українська правда.

За словами генсека, попри заяви Кремля щодо вирішення питання навколо України дипломатичним шляхом, жодної ескалації поки що не спостерігається. Натомість Російська Федерація навпаки продовжує скупчувати свої війська на кордонах з українською державою.

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Також Столтенберг відзначив, що російські заяви дають надію на "обережний оптимізм", але, водночас відведення військ не відбувається, що повністю суперечить вирішенню питання в дипломатичному руслі.

Окрім того, чиновник додав, що альянс уважно та систематично слідкує за ситуацією на українських кордонах:

"Ми моніторимо ситуацію навколо України. І ми бачимо, що РФ продовжує збільшувати кількість військ, тому поки що деескалації немає", — заявив Столтенберг.

Варто відзначити, що, згідно зі словами генсека, НАТО на даний час не отримали відповіді від Росії стосовно їх письмових пропозицій, які були направлені до Москви ще 26 січня.

Наостанок Столтенберг додав, що альянс готовий до дипломатичних перемовин, проте готується до найгіршого, адже якщо Кремль все ж прийме рішення щодо вторгнення на українські території, то реакція НАТО буде миттєвою і РФ заплатить за це дуже високу ціну.

"Ми продовжимо викривати плани та дії РФ, щоб ускладнити проведення агресивних дій проти України", — доповнив він, наголосивши, що сподівається на те, що Путін обере дипломатію замість конфронтації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Америка висловила свої побоювання щодо посилення агресії з боку російської держави, адже на такі висновки її наштовхують спостереження військовим контингентом Росії, який наразі перебуває поблизу українських кордонів.