Відводять війська? Росія розгорнула новий військовий табір біля кордонів України (фото)
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Цей об’єкт знаходиться всього в 25 хвилинах їзди від "Гоптівки" та Харківської області
Поряд із новинами про відведення частини військ російської армії в мережі з’являються фотографії нових військових таборів РФ.
Свіже фото із супутника опублікували у волонтерській спільноті InformNapalm, яка інформує громадськість про діяльність країни-агресора.
Згідно з координатами, новий військовий табір розмістили на околиці села Весела Лопань — це лише за 22 км від українського кордону, пункту пропуску "Гоптівка" (25 хвилин їзди).
Також відомо, що при даному таборі в полі базується радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2". Цю станцію використовують у системах протиповітряної оборони, оскільки вона здатна виявити різні літальні апарати широкого класу.
Нагадаємо, відведення військ відбувається на тлі інформації про те, що цього тижня Росія може вторгнутися до України. Називають і найімовірнішу дату — 16 лютого. Як писав "Телеграф", частина експертів упевнена, що цього не станеться.
Також ми повідомляли, що українські соцмережі вже відреагували на заяви російської сторони про згортання таборів жартами та іронією.
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