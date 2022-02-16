Відводять війська? Росія розгорнула новий військовий табір біля кордонів України (фото)

Цей об’єкт знаходиться всього в 25 хвилинах їзди від "Гоптівки" та Харківської області

Поряд із новинами про відведення частини військ російської армії в мережі з’являються фотографії нових військових таборів РФ.

Свіже фото із супутника опублікували у волонтерській спільноті InformNapalm, яка інформує громадськість про діяльність країни-агресора.

Згідно з координатами, новий військовий табір розмістили на околиці села Весела Лопань — це лише за 22 км від українського кордону, пункту пропуску "Гоптівка" (25 хвилин їзди).

Близькість нового табору до України

Також відомо, що при даному таборі в полі базується радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2". Цю станцію використовують у системах протиповітряної оборони, оскільки вона здатна виявити різні літальні апарати широкого класу.

Новий військовий табір Росії

Нагадаємо, відведення військ відбувається на тлі інформації про те, що цього тижня Росія може вторгнутися до України. Називають і найімовірнішу дату — 16 лютого. Як писав "Телеграф", частина експертів упевнена, що цього не станеться.

Також ми повідомляли, що українські соцмережі вже відреагували на заяви російської сторони про згортання таборів жартами та іронією.