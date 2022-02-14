Оточення Києва та перевороти у містах: західні ЗМІ описали новий план вторгнення Росії

Велика Британія назвала цей сценарій вторгнення центральним, однак доказів не надала.

Співробітники російської Федеральної служби безпеки можуть спробувати організувати перевороти у великих містах України у разі, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення у нашу країну. Київ же намагатимуться оточити й поставити там росіян.

Як передає видання The Guardian, такий ймовірний прогноз щодо України озвучили у Великій Британії.

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У газеті вказано, що за оцінками Великої Британії, Російська Федерація нібито може спочатку завдати удару по військових цілях України, після чого перейти до оточення Києва, а потім і взагалі влаштувати перевороти у великих українських містах. Після захоплення диверсанти ФСБ начебто спробують встановити російську верхівку.

При цьому Британія не надала жодних конкретних доказів на підтвердження своїх прогнозів, однак називає його центральним сценарієм вторгнення. Також зазначається, що РФ намагатиметься уникнути масового кровопролиття та розв’язання серйозних міських війн після свого вторгнення.

Видання пише, що на думку Британії та США, Росія вже зібрала достатньо сил на українських кордонах — близько 135 тисяч військовослужбовців — і вони готові до вторгнення в Україну.

При цьому голова Міноборони Британії Бен Воллес назвав напад Росії на Україну "дуже ймовірним", у зв’язку з чим навіть перервав сімейну відпустку.

Нагадаємо, що на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну, яке за даними західних ЗМІ планується 16 лютого, деякі країни вже почали вивозити своїх дипломатів та навіть військовослужбовців-інструкторів. А ще близько трьох десятків іноземних держав закликали своїх громадян виїхати з України.

Також багато авіаперевізників заявили про припинення польотів у країну через загрозу, що надходить з боку РФ. При цьому в Україні вже знайшли варіант, як відновити польоти для своїх та іноземних громадян, адже повітряний простір над країною не закривали.

При цьому представники українського суспільства вважають, що публікації з відвертим нагнітанням щодо України у західних ЗМІ з’являються для того, щоб всі європейські країни створили єдиний фронт підтримки України, і таким чином розламали сепаратні домовленості з Путіним про невтручання. Таку думку висловив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.