Журналіст та головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пояснив, чому Росія не піде у наступ на Україну найближчими днями.

Що відбувається? НАТО та Україна перемагають Путіна у гібридній війні

1. Чи розпочне Росія широкомасштабну війну проти України 16 лютого?

Ні. Російські війська навколо України розгорнуті, але готовності до негайних дій проти України у ворога немає.

2. Чому Захід щодня робить заяви про неминучу війну і нагнітає обстановку, чи це означає, що буде війна?

Ні. США, Велика Британія та їхні союзники своїми заявами про неминучу війну змушують усі європейські країни НАТО визначитися зі своєю політичною позицією. США своїми діями радикалізують обстановку в Європі, щоб європейські країни створили єдиний фронт підтримки України, і таким чином розламали сепаратні домовленості з Путіним про невтручання. Байден хоче забезпечити солідарність європейських країн щодо України. Тепер до гібридної війни в Україні по-справжньому включається НАТО.

3. Президент Зеленський лає Захід за нагнітання обстановки та провокування паніки серед інвесторів, чи вигідна нам насправді політика США та їхніх союзників?

Так. Насправді вперше за 8 років нашої війни провідні країни НАТО зайняли активну наступальну позицію проти загроз Путіна, вперше нам широким потоком пішла військова та фінансова допомога. Вперше біля кордонів України НАТО розгортає угруповання для ймовірної протидії російському вторгненню в Україну. Це величезна та безцінна допомога для народу України. А президент Зеленський або втратив розуміння, що відбувається, або проросійські сили в його оточенні Єрмак і Демченко, маніпулюють президентом і користуються його невіглаством, щоб не зіпсувати свої контакти з Кремлем. Позиція НАТО заслуговує лише на глибоку подяку, це історичний перелом у відносинах України із Заходом.

4. Чи не підірве нашу економіку така паніка та заяви про війну?

Ні. Нашу економіку та державу підриває не війна з Росією, яка триває 8 років, і не чергові загрози Путіна, а тим більш не допомога НАТО, а некомпетентність влади та не вміння користуватися можливостями та величезною міжнародною підтримкою, яку надає ця криза.

5. Чи може Росія розпочати напад ударами авіації та ракет, а вже потім кинути в атаку наземні сили?

Так. Але Росія не атакувала з повітря навіть у 2014-му, бо це призведе до великих жертв, і жорсткішої антиросійської реакції у світі. Удари з повітря без наземного наступу посилять опір та міжнародну підтримку України. Тут знаходяться журналісти всіх світових ЗМІ, і відео російського повітряного терору буде головною темою у всьому світі. Європарламент ухвалив резолюцію щодо повної блокади російського енергетичного імпорту до Європи у разі великої війни. Такої блокади економіка РФ не витримає.

6. Чи зацікавлена Росія у нападі?

Так. Росія приєднала до себе Донбас та Крим де-факто, і російській армії необхідно змусити українські війська припинити стріляти та відкинути від Донецька та Горлівки. Ми створюємо загрозу ліквідації "ДНР" у будь-який момент, і Росія не зможе там стабілізувати свою владу. Саме Донбас є фронтом, де Росія зацікавлена провести наземний наступ. Яке можна політично назвати діями "ополченців", а не регулярної армії.

7. Чи потрібно громадянам їхати, евакуюватися?

Ні. Треба займати своє місце у строю. Не треба всім брати до рук зброю — та її й немає на складах, кожна адекватна людина необхідна на своєму місці, у логістиці, забезпеченні, у тилу, на передовій. Треба розуміти, що робити в умовах кризи, війни це нормально в сучасному світі. Ця криза – не остання.

8. Чи закінчиться ця криза цієї зими?

Ні. Ця війна на роки, довгі роки. Україна — надто багата і надто важлива геополітична країна, щоб нам колись наші сусіди дали спокій. Поки Путін при владі, і поки Україна залишається слабкою, погано організованою державою, де правителі намагаються умиротворювати Путіна, "дивитися в очі", "просто припинити стріляти", провалювати спецоперації власних спецслужб проти Росії, ми залишатимемося жертвою в очах агресора.

9. Чи можемо ми виграти у війні з Росією?

Так. Ми вже виграємо у війні із Росією. Підтримка НАТО різко підвищує нашу обороноздатність і створює багато нових можливостей. Путін не зміг виконати своїх цілей — повернути маріонетковий режим Януковича, повернути до влади проросійські сили, змусити Україну припинити опір за моделлю Придністров’я. Ми досягли безпрецедентних успіхів у розвитку своєї незалежності, і з кожним роком наші сили зростають. Путін як і Гітлер та Сталін не вічний. Коли ми побудуємо державу з компетентними лідерами, які приділять увагу насамперед питанням безпеки та оборони, Росія з Путіним чи без Путіна усвідомить безперспективність подальшої війни, і тоді вони самі повернуть Крим і Донбас, або ми зробимо це самостійно.