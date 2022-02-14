Окружение и перевороты в городах: западные СМИ описали новый план вторжения России

Великобритания назвала этот сценарий вторжение центральным, однако доказательств не предоставила.

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности могут попытаться организовать перевороты в крупных городах Украины в том случае, если РФ начнет полномасштабное вторжение в нашу страну. Киев же будут пытаться оцепить и поставить там россиян.

Как передает издание The Guardian, такой вероятный прогноз по Украине озвучили в Великобритании.

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В газете указано, что по оценкам Великобритании, Российская Федерация якобы может сначала нанести удар по военным целям Украины, после чего перейти к окружению Киева, а затем и вообще устроить перевороты в крупных украинских городах. После захвата диверсанты ФСБ вроде бы попытаются установить русскую верхушку.

При этом Британия не предоставила конкретных доказательств в подтверждение своих прогнозов, однако называет его центральным сценарием вторжения. Также отмечается, что РФ будет пытаться избежать массового кровопролития и развязывания серьезных городских войн после своего вторжения.

Издание пишет, что, по мнению Британии и США, Россия уже собрала достаточно сил на украинских границах — около 135 тысяч военнослужащих — и они готовы к вторжению в Украину.

При этом глава Минобороны Британии Бен Уоллес назвал нападение России на Украину "очень вероятным", в связи с чем даже прервал семейный отпуск.

Напомним, что на фоне слухов о вторжении России в Украину, которое, по данным западных СМИ, планируется 16 февраля, некоторые страны уже начали вывозить своих дипломатов и даже военнослужащих-инструкторов. А еще около трех десятков иностранных государств призвали своих граждан уехать из Украины.

Также многие авиаперевозчики заявили о прекращении полетов в страну из-за угрозы, поступающей со стороны РФ. При этом в Украине уже был найден вариант, как восстановить полеты для своих и иностранных граждан, ведь воздушное пространство над страной не закрывали.

При этом представители украинского общества считают, что публикации с откровенным нагнетанием по поводу Украины в западных СМИ появляются для того, чтобы все европейские страны создали единый фронт поддержки Украины, и таким образом разломали сепаратные договоренности с Путиным о невмешательстве. Такое мнение высказал главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.