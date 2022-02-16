Політолога, який писав про таємні ритуали Путіна, затримано в Москві

Чоловіка затримали за зв’язки з російським анонімним Telegram-каналом

У Росії правоохоронці затримали місцевого політолога та історика Валерія Солов’я. Повідомляється, що його забрали до поліції разом із сином — начебто в рамках невідомої кримінальної справи.

Про це інформують росЗМІ.

Політолога було затримано 16 лютого. Попередньо у його квартирі було проведено ретельний обшук. Що саме намагалися знайти правоохоронці, не повідомляється. При цьому медіа не сходяться в єдиній причині затримання Солов’я — для вручення підозри чи ж допиту як свідка.

"За інформацією джерел, Валерія Солов’я затримали у справі про його зв’язок із телеграм-каналом "генерал СЗР". Джерело стверджує, що проведено лінгвістичні експертизи, які підтвердили голос українського адвоката В.Єрмолаєва на ефірах телегам-каналу", — зазначили інсайдери Telegram-каналу "Чорний отаман".

Якщо політологу висунуть звинувачення за розпалювання ворожнечі чи ненависті, він може загриміти у в’язницю на строк до шести років.

Читайте також: Категорія Новини Росії Поганий знак для Путіна: у мережі згадали про нещодавню дивну подію Російські шамани у зникненні озера побачили поганий знак, а в мережі пов’язали заяву з Путіним.

Зазначимо, що Соловей часто потрапляв у поле зору українських медіа та політиків, адже любить надавати скандальні та неординарні інсайди про Володимира Путіна та його оточення. Однією з найгучніших заяв Валерія Солов’я стала розповідь про начебто проведення жертвопринесення для Володимира Путіна в Сибіру. За словами політолога, для президента вбили орла та ведмедя, щоб він зміг перемогти у війні з Україною.

Але не лише Путіну приділяв увагу Соловей. Як писав "Телеграф", саме одіозний політолог припустив, що політик Володимир Жириновський, який хворіє на коронавірус, міг заразитися від свого молодого коханця.