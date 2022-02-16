Политолог, который писал о тайных ритуалах Путина, задержан в Москве

Мужчину задержали за якобы связи с российским анонимным Telegram-каналом

В России правоохранители задержали местного политолога и историка Валерия Соловья. Сообщается, что его забрали в полицию вместе с сыном — якобы в рамках неизвестного уголовного дела.

Об этом информируют росСМИ.

Политолог был задержан 16 февраля. Предварительно в его квартире был проведен тщательный обыск. Что именно пытались найти правоохранители, не сообщается. При этом медиа не сходятся в единой причине задержания Соловья — для вручения подозрения или допроса как свидетеля.

"По информации источников, Валерия Соловья задержали по делу о его связи с телеграм-каналом "генерал СВР". Источник утверждает, что проведены лингвистические экспертизы, которые подтвердили голос украинского адвоката В.Ермолаева на эфирах телегам-канала", — отметили инсайдеры Telegram-канала "Черный атаман".

Если политологу предъявят обвинение за разжигание вражды или ненависти, он может загреметь в тюрьму на срок до шести лет.

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Отметим, что Соловей часто попадал в поле зрения украинских медиа и политиков, т.к. любит предоставлять скандальные и неординарные инсайды об Владимире Путине и его окружения. Одним из самых громких заявлений Валерия Соловья стал рассказ о проведении якобы жертвоприношения для Владимира Путина в Сибири. По словам политолога, для президента убили орла и медведя, чтобы он смог победить в войне с Украиной.

Но не только Путину уделял внимание Соловей. Как писал "Телеграф", именно одиозный политолог предположил, что болеющий коронавирусом политик Владимир Жириновский мог заразиться хворью от своего молодого любовника.