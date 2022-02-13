Дурной знак для Путина: в сети вспомнили о недавнем странном событии

Российские шаманы в исчезновении озера увидели дурной знак, а в сети связали заявление с Путиным.

В российской республике Марий Эл ушло под землю священное озеро под названием "Морской глаз". Загадочное исчезновение водоема произошло больше недели назад, однако в сети до сих пор его активно обсуждают. В частности российский блогер Александр Сотник озвучил интересный нюанс, чем очень насмешил граждан.

Соответствующая публикация появилась на странице блогера в Twitter.

"02.02.2022 г. Путину доложили об исчезновении в республике Марий Эл священного озера Морской глаз. Внезапно жители услышали резкий гул и треск, а позже обнаружили, что озеро исчезло. В докладе особо подчеркивалось, что местные шаманы узрели в этом событии дурное предзнаменование", — говорится в сообщении.

На месте водоема "Морской глаз" в российской Марий Эл теперь глубокая яма

Последняя фраза и стала предметом бурных обсуждений. Пользователи сети шутили о том, что озеро в Мэрий Эл слили украинские диверсанты, или выпили солдаты НАТО, а некоторые вообще увидели в этом след бывшего лидера "Правого сектора" и советчика главы ВСУ Дмитрия Яроша.

Так или иначе, многие пользователи отметили, что даже природа шлет знаки Путину и предостерегает его от роковых событий.

Некоторые вообще написали, что озеро выпил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и якобы после этого попал в больницу.

Нашлись и те, кто объяснил загадочное исчезновение "Морского глаза" в России — все дело в карстовом провале, написал один из пользователей.

Напомним, в недавнем выступлении Владимир Путин привел цитату из матерной песни группы "Красная плесень" в контексте выполнения Украиной Минских соглашений. За что получил резкий ответ от украинского президента Владимира Зеленского. Также на дерзкую цитату Путина отреагировали в Белом Доме, а украинский художник ответил картиной под названием "Я тебе не красавица" и вызвал восторг у общества.