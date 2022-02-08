Путин нахамил Зеленскому вслед за Лукашенко: в сети возмущаются (видео)
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В сети от речи российского диктатора, мягко говоря, в шоке
Российский президент Владимир Путин открыто нахамил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сравнив его с героиней матерной частушки.
Соответствующую речь он произнес во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве.
По словам российского президента, в столице Украины никак не могут решить, будут ли соблюдать Минские соглашения, мол, "это может разрушить их страну", то "ни один пункт не нравится", однако "нравится или не нравится, а выполнять придется".
"В Киеве то говорят, что будут придерживаться, то говорят, что это разрушит их страну, и президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Нужно выполнять. Иначе не получится", — подчеркнул российский президент.
Особое внимание Путин уделил нежеланию украинских властей прямо общаться с представителями Донбасса, в очередной раз добавив, что альтернативы минским договоренностям нет и не будет.
В заключение он напомнил, что украинское руководство шло на выборы с лозунгами по решению вопросов на востоке Украины исключительно мирным путем.
На хамовитую речь Путина сразу отреагировали в Украине. В частности, украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал обращение к президенту Зеленскому, власти и их сторонникам, подчеркнув, что на слова российского лидера нужно отреагировать "с особой жестокостью".
По словам политика, российский диктатор мечтает о том, чтобы Украина "упала к его когтям" и при этом позволяет себе хамство по отношению к украинской власти, ведь нет уважения ни к нашему государству, ни к завещаниям международного права.
Гончаренко назвал выражение Путина "поступком геополитического быдла" и подчеркнул, что украинцы сами разберутся в своем доме и никаких российских советов не нуждаются.
В сети украинцы также высказываются насчет речи российского президента и возмущенно называют Путина "гнидой" и "гопником".
Ранее "Телеграф" сообщал, что российский лидер предложил бывшему украинскому президенту Петру Порошенко "убежать от незаконных политических преследований" и получить в России политическое убежище.
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