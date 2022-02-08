Укр

Путин предложил Порошенко "спрятаться" в России: что ответил пятый президент

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Владимир Путин Новость обновлена 08 февраля 2022, 07:52
Владимир Путин

Российский лидер сделал громкое заявление

Российский президент Владимир Путин предложил бывшему главе украинского государства политическое убежище.

Об этом он заявил во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 7 февраля, пишет "Украинская правда".

По его словам, во времена, когда Порошенко был президентом украинского государства, ему уже предлагали перебраться в Россию, если на родине возникнут определенные проблемы и отметил, что ранее экс-президент на такие предложения реагировал с большой иронией.

Также он добавил, что, несмотря на ряд разногласий относительно регулирования ситуации на востоке Украины и большого количества ошибок, которые наделал пятый президент, от своих предложений не отказывается.

В заключение Путин заявил, что преследование экс-президента как государственного преступника считает чрезмерным и незаконным.

В свою очередь Порошенко не заставлял долго ждать ответа и красноречиво ответил российскому политику, что Владимир Путин должен четко осознать — украинские политики в состоянии решить свои политические вопросы на родине, добавив также, что "вечная российская практика "заботиться" об украинской политике прекратилась", еще тогда, когда он стал главой украинского государства.

После Порошенко обратился к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, обвинив того в преследовании проевропейского предложения и подчеркнул необходимость "прекратить радовать Путина и заняться наконец защитой страны".

Напомним, что бывший украинский президент Петр Порошенко обоснованно подозревается в государственной измене и систематической финансовой помощи терроризма, ведь экс-чиновник за время своего правления организовал поставки угольной продукции в оккупированные территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене политик, выпущенный судом под личное обязательство, в очередной раз отказался от дачи показаний по "угольному делу" представителям ДБР.

Также напомним, как проходил судебный процесс, на котором бывшем главе украинского государства пытались избрать меру пресечения после того, как она вернулась в Украину.

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#Россия #Порошенко #Владимир Путин #Приют
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