Порошенко отказался давать показания в ГБР: подробности

В Бюро расследований считают, что действия политика намекают на "осознание им своей вины"

В понедельник, 31 января, следователи Государственного бюро расследований собирались допросить народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, ранее выпущенного из суда под личное обязательство. Политика якобы готовились расспросить касаемо "угольного дела".

Впрочем, как информирует "Телеграф" со ссылкой на ГБР, Порошенко отказался сотрудничать со следствием и покинул допрос.

Политик был вызван к правоохранителям на 11:00. По словам самого нардепа, это является прямым препятствованием его деятельности как председателя партии.

Все потому, что на это же время 31 января в Раде было назначено заседание согласительного совета насчет законопроектов касательно изменений к бюджету-2022.

Порошенко пообщался со СМИ преред походом в ГБР

Впрочем, политик недолго находился в здании Госбюро расследований.

Порошенко в ГБР Порошенко в ГБР

Спустя минут 10 он покинул здание Бюро, где вновь пообщался с ожидающими его журналистами.

Порошенко общается со СМИ после визита в ГБР Порошенко общается со СМИ после визита в ГБР

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как заявил адвокат Порошенко Илья Новиков после посещения ГБР, они с клиентом были готовы к подобному развитию событий. Более того — юрист уверен, что следователи также знали, чем обернется этот допрос.

"Они [ГБР] утверждают, что следствие уже установило все, что им необходимо, — сказал Новиков. — Фактически они говорят, что следствие уже окончено, хотя это не так".

Во время выступления у стен ГБР Порошенко назвал происходящее фарсом и отметил, что сейчас страна нуждается в единении, а не подобных разбирательствах.

Илья Новиков и Петр Порошенко о ситуации с ГБР

Отметим, что в самом Госбюро факт отказа Петра Порошенко давать показания официально засвидетельствовали. В официальной реакции организации подчеркивается, что статус нардепа не является возможностью трактовать закон по собственному желанию.

"Отказ сотрудничать со следствием и давать показания может свидетельствовать о том, что Петр Порошенко осознает свою вину и именно поэтому пытается сорвать проведение законных процессуальных действий", — подытожили в ГБР.

Впрочем, следователи по-прежнему надеются поговорить с политиком. Дата следующего вызова по повестке пока неизвестна, но ее обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о судебном процессе, на котором Петру Порошенко сразу после приезда в Украину пытались определить меру пресечения. Отметим, что политик является одним из подозреваемых в госизмене касательно "угольного дела". Он был выпущен под личное обязательство.

Также мы рассказывали, почему экс-соратники президента Зеленского считают, что суд над Порошенко оказался провальным.