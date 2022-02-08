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Путін запропонував Порошенко "сховатись" у Росії: що відповів п'ятий президент

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Володимир Путін та Петро Порошенко Новина оновлена 08 лютого 2022, 07:52
Володимир Путін та Петро Порошенко

Російський лідер зробив голосну заяву

Російський президент Володимир Путін запропонував колишньому главі української держави політичний притулок.

Про це він заявив під час зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 7 лютого, пише "Українська правда".

За його словами, у часи, коли Порошенко був президентом української держави, йому вже пропонували перебратися до Росії, якщо на батьківщині виникнуть певні негаразди та відзначив, що у ті часи експрезидент на такі пропозиції реагував з великою іронією.

Також він додав, що не дивлячись на низку розбіжностей стосовно регулювання ситуації на сході України та великої кількості помилок, які наробив п'ятий президент, від своїх пропозицій не відмовляється.

Наостанок Путін заявив, що переслідування експрезидента як державного злочинця вважає надмірним та незаконним.

Своєю чергою Порошенко не змушував довго чекати на відповідь та красномовно відповів російському політику, що Володимир Путін повинен чітко усвідомити — українські політики в змозі вирішити свої політичні питання на батьківщині, додавши також, що "одвічна російська практика "піклуватися" про українську політику припинилася", ще тоді, коли він став главою української держави.

Після Порошенко звернувся до нинішнього президента Володимира Зеленського, звинувативши того у переслідуванні проєвропейської пропозиції та наголосив на необхідності "припинити радувати Путіна та зайнятися нарешті захистом країни".

Нагадаємо, що колишнього українського президента Петра Порошенка обґрунтовано підозрюють у державній зраді та систематичній фінансовій допомозі тероризму, адже ексчиновник за часи свого правління організував постачання вугільної продукції до окупованих територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Петро Порошенко, підозрюваний у держзраді політик, якого було випущено судом під особисте зобов’язання, вкотре відмовився від надання свідчень щодо "вугільної справи" представникам ДБР.

Також нагадаємо, як відбувався судовий процес, на якому колишньому главі української держави намагалися обрати запобіжний захід після того, як він повернувся в Україну.

Теги:
#Росія #Порошенко #Володимир Путін #Притулок
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