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Епопея з арештом Порошенка скінчилася нічим. Поки

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Суд у справі Порошенка тривав близько шости годин, після чого п’ять годин думали над рішенням Новина оновлена 17 січня 2022, 23:03
Суд у справі Порошенка тривав близько шости годин, після чого п’ять годин думали над рішенням

Адвокати просили відмовитися від обрання запобіжного заходу

Для п’ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді, не змогли обрати запобіжний захід 17 січня і перенесли його оголошення.

Про перенесення заявили на засіданні Печерського райсуду Києва, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Засідання у справі Порошенка розпочалося об 11:40, і лише близько 17:30 суддя відлучився для ухвалення рішення.

О 22:40 заявили, що оголошення запобіжного заходу переноситься на 14:00 19 січня.

Після цього п'ятий президент та його соратники заспівали прямо у залі суду.

Варто зазначити, що прокурори вимагали для Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці з можливістю виходу під заставу в мільярд гривень. У разі внесення застави вони просили надіти на політика електронний браслет та вилучити у нього закордонний паспорт.

Порошенка звинувачують у справі про купівлю Україною вугілля на підприємствах окупованих районів Донецької та Луганської областей за статтями про державну зраду та створення терористичної групи та допомогу терористам, — за обома статтями передбачено запобіжний захід у вигляді позбавлення волі на 8-15 років з конфіскацією.

П’ятий президент виїхав за кордон до офіційного вручення підозри 20 січня, після чого повернувся лише вранці у понеділок, 17 січня.

6 січня було накладено арешт на майно екс-президента.

Порошенко та його оточення вважають звинувачення "абсурдними", а справу — політично мотивованою. На їхню думку, таким чином чинний президент Володимир Зеленський хоче позбавитися від конкурента на політичному полі.

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#Петро Порошенко
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