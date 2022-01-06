Суд заарештував усе майно Порошенка: подробиці
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Арешт на власність та активи накладено менш ніж за два тижні до повернення нардепа до України.
У четвер Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо накладення арешту на майно колишнього українського глави держави Петра Порошенка. Він підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму.
Інформацію підтвердив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Захисник інтересів колишнього президента зазначив, що подача відбулася з порушенням процедури та в частині документів є ознаки підробки. За його словами, Держбюро розслідувань знаходиться поза територіальною юрисдикцією Печерського суду. Адвокати планують апеляцію та звернення до Європейського суду з прав людини. Повний текст ухвали суд оголосить 14 січня.
Нагадаємо, особисто підозру Порошенку так і не вручили – він виїхав до цього за кордон України. У Польщі він проводив низку зустрічей та заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
Справа, за якою Порошенко проходить підозрюваним, відома як "вугільна" і стосується закупівель палива в ОРДЛО під час його каденції. Той самий Печерський суд у цій справі дав дозвіл на затримання колишнього голови Міненергетики Володимира Демчишина. У цій справі також проходить нардеп Віктор Медведчук.
Раніше "Телеграф" писав, що Порошенко з-за кордону підбив підсумки року — одне з його фото викликало шквал жартів у мережі.
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