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Суд заарештував усе майно Порошенка: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Петро Порошенко Новина оновлена 06 січня 2022, 14:56
Петро Порошенко

Арешт на власність та активи накладено менш ніж за два тижні до повернення нардепа до України.

У четвер Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо накладення арешту на майно колишнього українського глави держави Петра Порошенка. Він підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму.

Інформацію підтвердив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Захисник інтересів колишнього президента зазначив, що подача відбулася з порушенням процедури та в частині документів є ознаки підробки. За його словами, Держбюро розслідувань знаходиться поза територіальною юрисдикцією Печерського суду. Адвокати планують апеляцію та звернення до Європейського суду з прав людини. Повний текст ухвали суд оголосить 14 січня.

Нагадаємо, особисто підозру Порошенку так і не вручили – він виїхав до цього за кордон України. У Польщі він проводив низку зустрічей та заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

Справа, за якою Порошенко проходить підозрюваним, відома як "вугільна" і стосується закупівель палива в ОРДЛО під час його каденції. Той самий Печерський суд у цій справі дав дозвіл на затримання колишнього голови Міненергетики Володимира Демчишина. У цій справі також проходить нардеп Віктор Медведчук.

Раніше "Телеграф" писав, що Порошенко з-за кордону підбив підсумки року — одне з його фото викликало шквал жартів у мережі.

Теги:
#Арешт #Майно #Петро Порошенко
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