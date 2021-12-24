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Гуляє вулицями та спілкується з людьми: у мережі показали, де знаходиться Порошенко (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Петро Порошенко Новина оновлена 24 грудня 2021, 18:57
Петро Порошенко

Нардеп обіцяв повернутися до України у середині січня.

Поки в Україні активно обговорюється тема оголошення п’ятому президенту Петру Порошенку підозри у державній зраді, сам політик, схоже, добре проводить час у Польщі.

У телеграм-каналі PavlovskyNews з’явилося відео, на якому видно, як нардеп ходить вулицями Варшави в компанії своєї дружини Марини.

Зазначається, що Порошенко зняла біля однієї з сувенірних крамниць українка, яка проживає в польській столиці. П’ятий президент помітив зйомку та після цього зайшов до магазину привітати відвідувачів.

Як повідомлялося раніше, 20 грудня голова штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов повідомив, що співробітники ДБР підготували для Порошенка підозру у державній зраді.

Вручити його політику не вдалося, оскільки напередодні залишив Україну. Зазначалося, що там у нього були заплановані зустрічі із західними партнерами та новорічна відпустка. Також повідомлялося, що він має повернутися до країни до середини січня.

Порошенка звинувачують у закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях, що поставило Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків т.зв. "ЛДНР".

У цій справі раніше також було вручено підозри голові ОПЗЖ Віктору Медведчуку та колишньому міністру Енергетики Володимиру Демчишину.

23 грудня нардепи "ЄС" подали позов у відповідь з вимогою відкрити справу про держзраду проти чинного президента Володимира Зеленського через закупівлю вугілля у Росії після 2019 року.

Теги:
#Польща #Петро Порошенко
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