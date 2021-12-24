Укр

Гуляет по улицам и общается с людьми: в сети показали, где находится Порошенко (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Петр Порошенко Новость обновлена 24 декабря 2021, 18:57
Петр Порошенко

Нардеп обещал вернуться в Украину в середине января.

Пока в Украине активно обсуждается тема объявления пятому президенту Петру Порошенко подозрения в государственной измене, сам политик похоже хорошо проводит время в Польше.

В телеграм-канале PavlovskyNews появилось видео, на котором видно, как нардеп прогуливается улицами Варшавы в компании своей жены Марины.

Отмечается, что Порошенко засняла возле одной из сувенирных лавок живущая в польской столице украинка. Пятый президент заметил съемку и после этого зашел в магазин поприветствовать посетителей.

Как сообщалось ранее, 20 декабря глава штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов сообщил, что сотрудники ГБР подготовили для Порошенко подозрение в государственной измене.

Вручить его политику не удалось, поскольку накануне он покинул Украину. Отмечалось, что там у него были запланированы встречи с западными партнерами и новогодний отпуск. Также сообщалось, что он должен вернуться в страну к середине января.

Порошенко обвиняют в закупках угля на неподконтрольных территориях, что поставило Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей т.н. "ЛДНР".

По этому делу ранее также были вручены подозрения главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку и бывшему министру Энергетики Владимиру Демчишину.

23 декабря нардепы "ЕС" подали ответный иск с требованием открыть дело о госизмене против действующего президента Владимира Зеленского из-за закупок угля у России после 2019 года.

Теги:
#Польша #Петр Порошенко
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