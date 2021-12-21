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Порошенко уехал из страны перед вручением подозрения в госизмене: где он сейчас и когда вернется (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В 2019 году Зеленский говорил Порошенко, что он "его приговор" Новость обновлена 21 декабря 2021, 12:57
В 2019 году Зеленский говорил Порошенко, что он "его приговор"

Петр Порошенко резко отозвался о действующем украинском президенте Владимире Зеленском, в контексте сообщений о подозрении в госизмене. 

Бывший украинский лидер сейчас находится в Варшаве, он отметил, что связывает произошедшие события с падением рейтингов президента и заявил, что вернется в Украину в первой половине января, согласно своему графику. Также Порошенко рассказал, что в Офисе президента хотели бы, чтобы он остался в Европе. 

В опубликованном видеообращении, экс-глава Украины также назвал Зеленского "мощным сценаристом видосиков". 

Порошенко резко высказался про президента, припомнив ему провал операции по вагнеровцами и покупку электроэнергии у Беларуси. Он также сравнил свои достижения на посту президента с результатами Зеленского, оценив не в пользу последнего. 

Согласно видео — в Польше экс-президент находится по вопросам противодействия российской агрессии. Ему пытались вручить повестку на допрос по "угольному делу" еще до отъезда из Украины, но ГБР это не удалось — Порошенко быстро уехал на авто.

Напомним, о подозрении в госизмене стало известно 20 декабря. Кроме этого речь идет о содействии террористическим организациям. Санкция указанных статей — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Эксперты считают, что пока перспектив нет даже для домашнего ареста.

Также "Телеграф" сообщал, что в тексте подозрения допущена необычная ошибка — перепутаны года пребывания на посту Порошенко и Зеленского.

Теги:
#Петр Порошенко #Госизмена #Владимир Зеленский
В 2019 году Зеленский говорил Порошенко, что он "его приговор"
Политика
Порошенко уехал из страны перед вручением подозрения в госизмене: где он сейчас и когда вернется (видео)
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В 2019 году Зеленский говорил Порошенко, что он "его приговор"
Порошенко уехал из страны перед вручением подозрения в госизмене: где он сейчас и когда вернется (видео)
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