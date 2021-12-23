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Зуб за зуб: после подозрения Порошенко депутаты "ЕС" обвиняют в госизмене Зеленского

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Владимиру Зеленскому предъявляют покупку угля у страны-агрессора Новость обновлена 23 декабря 2021, 12:35
Владимиру Зеленскому предъявляют покупку угля у страны-агрессора

Заявление представителей "Евросолидарности" зарегистрировали в ГБР

В четверг, 23 декабря, должен был состояться первый допрос пятого президента Украины, нынче депутата Петра Порошенко по делу о госизмене. Вместо политика, который пребывает сейчас за границей, в Государственное бюро расследований пришли другие представители фракции "ЕС". Они подали ответный иск о якобы госизмене со стороны президента Владимира Зеленского.

Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Документ из шести страниц содержит краткое изложение видения нынешней экономической и политической ситуации в стране от представителей "Евросолидарности". Главная претензия нардепов — начало закупок угля в России, которые стартовали с 2019 года, после окончания каденции Петра Порошенко.

В своем иске нардепы ссылаются на журналистские расследования "Бигус.Инфо" и "Суспільне Медіа", а также цитируют профильный портал "УкрРудПром".

Всего послание к правоохранителям подписало шестеро депутатов. Среди них глава фракции Артур Герасимов, а также Нина Южанина, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Николай Величкович.

В "ЕС" утверждают, что если кто и совершил государственную измену, то это нынешний президент Владимир Зеленский. Именно ему вменяют предумышленную организацию энергозависимости от РФ во время войны с ней, финансирование терроризма (потому что часть угля якобы может поставляться с оккупированного Донбасса) и создание преступной группировки.

Известно, что аналогичные запросы были поданы депутатами в Офис Генпрокурора, а также в СБУ.

К слову, пользователи сети еще раньше предположили, что Зеленскому стоит готовиться к предстоящему разбирательству с правоохранительными органами. Все потому, что в текст подозрения, объявленного Петру Порошенко, закралась забавная ошибка.

Напомним, что в целом политика подозревают в причастности к торговле углем с оккупированного Донбасса уже после начала войны. Интересно, что вместе с Порошенко аналогичную претензию выдвигают и к лидеру "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Теги:
#Уголь #Петр Порошенко #Подозрение #Президент Украины #ГБР #Владимир Зеленский #Европейская солидарность
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