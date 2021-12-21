Укр

Зеленскому приготовиться? В тексте подозрения Порошенко в госизмене нашли интересный момент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Петра Порошенко подозревают в госизмене Новость обновлена 21 декабря 2021, 08:28
Петра Порошенко подозревают в госизмене

По двум статьям, по которым идет производство, можно получить наказание на лишение свободы до 15 лет с конфискацией или без.

В текст подозрения экс-президенту Петру Порошенко, которое было выписано 20 декабря, закралась ошибка. Так, реализация вероятной госизмены началась с созыва Совета национальной безопасности и обороны 3 ноября. Вот только в тексте указан 2021 год, когда гослидером уже был Владимир Зеленский.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

В этом же предложении, но чуть дальше указано, что были даны "соответствующие указания про созыв и проведение заседания СНБО 4.11.2014". Оно касалось вопросов энергетической безопасности и проведения отопительного сезона 2014-2015 года.

Также отмечается, что именно Порошенко дано поручение про прекращение отгрузок угля Steel Mont Trading Ltd, что назвали "административным влиянием". После этого были подписаны контракты по поставкам угля с оккупированных территорий, якобы под влиянием представителей России. Влияние Порошенко на СНБО сравнивают с воздействием на совет теперешнего президента Владимира Зеленского.

Напомним, подозрение не было лично вручено Порошенко, поскольку он находится за границей. Это безуспешно пытались сделать 17 декабря. По тому же "угольному делу" подозрение также вручено и нардепу Виктору Медведчуку.

Ранее "Телеграф" писал, что на обнародованных записях разговоров, "пленках Бигуса", человек с голосом похожим на Медведчука, упоминает "Первого", который помог решить вопрос с поставками на высоком уровне.

Теги:
#Уголь #Петр Порошенко #Подозрение #Виктор Медведчук
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