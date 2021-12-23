Зуб за зуб: після підозри Порошенку депутати "ЄС" звинувачують у держзраді Зеленського

Заяву представників "Євросолідарності" зареєстрували у ДБР

У четвер, 23 грудня, мав відбутися перший допит п’ятого президента України, нині депутата Петра Порошенка у справі про держзраду. Замість політика, який наразі перебуває за кордоном, до Державного бюро розслідувань прийшли інші представники фракції "ЄС". Вони подали позов у відповідь про начебто держзраду з боку президента Володимира Зеленського.

Подробиці повідомили у пресслужбі партії.

Документ із шести сторінок містить короткий виклад бачення нинішньої економічної та політичної ситуації в країні від представників "Євросолідарності". Головна претензія нардепів — закупівлі вугілля в Росії, які стартували з 2019 року, після закінчення каденції Петра Порошенка.

У своєму позові нардепи посилаються на журналістські розслідування "Бігус.Інфо" та "Суспільне Медіа", а також цитують профільний портал "УкрРудПром".

Загалом послання до правоохоронців підписало шестеро депутатів. Серед них голова фракції Артур Герасимов, а також Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз, Іванна Клімпуш-Цинцадзе та Микола Величкович.

У "ЄС" стверджують, що якщо хтось і здійснив державну зраду, то це нинішній президент Володимир Зеленський. Саме йому передбачають навмисну організацію енергозалежності від РФ під час війни з нею, фінансування тероризму (бо частина вугілля нібито може поставлятися з окупованого Донбасу) та створення злочинного угруповання.

Відомо, що аналогічні запити подали депутати до Офісу Генпрокурора, а також СБУ.

До речі, користувачі мережі ще раніше припустили, що Зеленському варто готуватися до зацікавлення з боку правоохоронних органів. Все тому, що у текст підозри, оголошеної Петру Порошенку, закралася кумедна помилка.

Нагадаємо, що загалом політика підозрюють у причетності до торгівлі вугіллям з окупованого Донбасу вже після початку війни. Цікаво, що разом із Порошенком аналогічну претензію висувають і до лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.