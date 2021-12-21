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Зеленському приготуватись? У тексті підозри Порошенка у держзраді знайшли цікавий момент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Петра Порошенка підозрюють у держзраді Новина оновлена 21 грудня 2021, 08:28
Петра Порошенка підозрюють у держзраді

За двома статтями, за якими йде провадження, можна отримати покарання на позбавлення волі до 15 років із конфіскацією або без.

У текст підозри екс-президенту Петру Порошенку, яку було виписано 20 грудня, закралася помилка. Так, реалізація ймовірної держзради розпочалася із скликання Ради національної безпеки та оборони 3 листопада. Ось тільки у тексті вказано 2021 рік, коли держлідером уже був Володимир Зеленський.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням.

У цьому ж реченні, але трохи далі зазначено, що були надані "відповідні вказівки про скликання та проведення засідання РНБО 4.11.2014". Воно стосувалося питань енергетичної безпеки та проведення опалювального сезону 2014-2015 року.

Також зазначається, що саме Порошенком дано доручення про припинення відвантажень вугілля Steel Mont Trading Ltd, що назвали "адміністративним впливом". Після цього було підписано контракти з постачання вугілля з окупованих територій, нібито під впливом представників Росії. Вплив Порошенка на РНБО порівнюють із впливом на раду теперішнього президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, підозру не було особисто вручено Порошенку, оскільки він перебуває за кордоном. Це без успіху намагалися зробити 17 грудня. За тією ж "вугільною справою" підозру також вручили і нардепу Віктору Медведчуку.

Раніше "Телеграф" писав, що на оприлюднених записах розмов, "плівках Бігуса", людина з голосом схожим на Медведчука, згадує "Першого", який допоміг вирішити питання з поставками на високому рівні.

Теги:
#Вугілля #Петро Порошенко #Підозра #Віктор Медведчук
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