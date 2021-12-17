Порошенко втік від слідчих ГБР (відео)
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Порошенко поїхав від слідчих, коли ті вручали йому повістку на допит.
Слідчі Державного бюро розслідувань не змогли вручити повістку про виклик у "вугільній справі" п’ятому президентові України Петру Порошенку.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що слідчі проводять розслідування кримінальної справи щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також сприяння діяльності терористичних угруповань "Л/ДНР".
У п’ятницю, 17 грудня, співробітники ДБР спробували вручити повістку про виклик, проте той не став її приймати та поїхав у невідомому напрямку.
У повідомленні не зазначено, ким у справі проходить Порошенко.
Розслідування ведеться за статтями про фінансування тероризму, створення терористичної організації, а також державна зрада. За даним виробництвом восени 2021 року було вручено підозри колишньому міністру та одному з чинних нардепів.
Слідчі не називають їх прізвищ, однак очевидно, що йдеться про голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.
Як повідомлялося раніше, Медведчук отримав підозру у цій справі 8 жовтня. У матеріалах справи йдеться, що вона могла вступити в змову з українськими топчиновниками, щоб створити перешкоди для постачання вугілля з ПАР в Україну після початку війни на Донбасі.
Тоді Росія отримала нові важелі тиску на Україну, а в країні розпочалися віялові відключення електрики.
Щодо Демчишина, то до нього прийшли з підозрою 12 листопада. Йому інкримінують примус державної компанії "Центренерго" до укладання контракту на постачання вугілля з окупованих територій, а також призначення представників бойовиків на посадові позиції у держпідприємствах.
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