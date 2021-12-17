Рус

Порошенко втік від слідчих ГБР (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
458
Петро Порошенко Новина оновлена 17 грудня 2021, 21:13
Петро Порошенко

Порошенко поїхав від слідчих, коли ті вручали йому повістку на допит.

Слідчі Державного бюро розслідувань не змогли вручити повістку про виклик у "вугільній справі" п’ятому президентові України Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що слідчі проводять розслідування кримінальної справи щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також сприяння діяльності терористичних угруповань "Л/ДНР".

У п’ятницю, 17 грудня, співробітники ДБР спробували вручити повістку про виклик, проте той не став її приймати та поїхав у невідомому напрямку.

У повідомленні не зазначено, ким у справі проходить Порошенко.

Розслідування ведеться за статтями про фінансування тероризму, створення терористичної організації, а також державна зрада. За даним виробництвом восени 2021 року було вручено підозри колишньому міністру та одному з чинних нардепів.

Слідчі не називають їх прізвищ, однак очевидно, що йдеться про голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Як повідомлялося раніше, Медведчук отримав підозру у цій справі 8 жовтня. У матеріалах справи йдеться, що вона могла вступити в змову з українськими топчиновниками, щоб створити перешкоди для постачання вугілля з ПАР в Україну після початку війни на Донбасі.

Тоді Росія отримала нові важелі тиску на Україну, а в країні розпочалися віялові відключення електрики.

Щодо Демчишина, то до нього прийшли з підозрою 12 листопада. Йому інкримінують примус державної компанії "Центренерго" до укладання контракту на постачання вугілля з окупованих територій, а також призначення представників бойовиків на посадові позиції у держпідприємствах.

Теги:
#Вугілля #Петро Порошенко #ДБР
Петро Порошенко
Україна
Порошенко втік від слідчих ГБР (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко
Порошенко втік від слідчих ГБР (відео)
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг
"Потрібно готуватися до гіршого": Генсек НАТО висловив песимістичний прогноз щодо України (відео)
Дата публікації
Категорія
Апарат РРО
Петарди не допомогли: нардепи не ухвалили відстрочку для ФОПів, через яку під Радою влаштували мітинг
Дата публікації
Категорія
Мелітополь знають як "черешневу столицю" України
Батьківщина знаменитої черешні під загрозою: що думають жителі Мелітополя про можливе вторгнення військ РФ
Дата публікації
Категорія
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведучого за свято стартує від 500 доларів, а якщо це медійна особа — від 3 тисяч доларів"