Порошенко, Медведчук та вугілля з Донбасу: чим може обернутися підозра п’ятого президента у держзраді

Підозра лідеру "Європейської солідарності" може бути спробою Володимира Зеленського підняти свій рейтинг, але, на думку експертів, досягти мети йому не вдасться

П’ятому президентові України, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) виписали підозру у державній зраді. Йдеться про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу під час президентства Порошенка. При цьому особисто вручити підозру п’ятому президентові не вдалося, хоча співробітники ДБР намагалися це зробити ще в п’ятницю, 17 грудня.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де проводить низку міжнародних зустрічей. Його адвокат Ілля Новіков запевняє, що лідер Євросолідарності повернеться до України, коли у нього закінчиться відпустка.

Експерти розповіли «Телеграфу» про перспективи «вугільної справи».

Ким міг бути цей український «Перший» – очевидно

Політолог Кирило Сазонов зазначає, що справа про постачання вугілля з окупованих територій та фактичне фінансування бойовиків з ОРДЛО триває досить давно. І є частиною ширшого сегмента розслідування, яке активізувалося та потрапило до публічної площини після оприлюднення так званих «Плівок Бігуса».

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«Саме тих, на яких хтось із голосом «схожим на голос народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука» вирішує з росіянами питання енергетики, постачання вугілля та переправлення грошей на окуповані території. І проводить несподівані рішення у реальність за сприяння СБУ та Нацбанку», – нагадує політолог.

Він наголошує, що впливу Медведчука в самій Україні точно забракло б для проведення таких рішень.

«І в цих записах розмови з росіянами «голос Медведчука» недаремно посилається на українського «Першого». Який дасть команду СБУ, Нацбанку та навіть забезпечить потрібне рішення суду. Ким міг бути цей український «Перший» – очевидно. Ось справа і виходить на фінішну пряму, хоча до реальних слухань у залі суду, гадаю, ще далеко, – зазначає Кирило Сазонов. – Тим більше Медведчук все заперечуватиме, міністр енергетики Демчишин зник за кордоном, а тодішній голова НБУ Гонтарєва у Лондоні…»

З боку Порошенка спостерігається дивна лінія поведінки

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін нагадує, що у рамках розслідування так званої «вугільної зради» цього року підозру вже було вручено Медведчуку. Нині він під домашнім арештом.

«З боку звинувачення вже кілька місяців була спроба долучити до цієї справи Порошенка. Схоже, це зараз відбувається», – пояснює експерт.

На його думку, у такий спосіб влада намагається задовольнити запит суспільства на гучні посадки. І відвести увагу від проблем з опалювальним сезоном, обвалу своїх рейтингів тощо.

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«Але в тій же історії з Медведчуком все тягнеться поки що від домашнього арешту – до домашнього арешту. І іноді складається враження, що сторона звинувачення не дуже в юридичному плані розуміє – що має бути доказом. Записи, на підставі яких подали підозру Медведчуку, у сучасному світі – досить відносний доказ. Чи були санкції на їхнє проведення? Як їх перевіряти на правдивість? І багато подібних питань, – зазначає Олексій Якубін. – І в цьому плані цікавий момент із Порошенком. Якщо йому висунули підозру в держзраді, це передбачає певне затримання. Чи буде такий захід? Чи все залишиться у медійній площині? Втім, з боку Порошенка є дивна лінія поведінки. Свого часу саме за його президентства та активної участі створювали ДБР. Нині ж тікає від вручення підозри, різко з’являється маса заходів там. Якщо ти ці структури створював – не бійся відповісти, вийти на контакт. Якщо з боку звинувачення стосовно Порошенка не підуть, як мінімум, ті самі запобіжні заходи, що й до Медведчука, з’являться питання саме до сторони звинувачення».

При владі не вдасться посадити Порошенка

Політолог, комунікатор Українського інституту політики Олена Броницька вважає, що те, що відбувається, пов’язане з падінням рейтингів «слуг» та самого Зеленського.

«У 2019 році Зеленський назвав себе вироком Порошенка. І обіцяв гучні посадки. Але вироком він не став, не виконавши й багато інших обіцянок. А пред’явити Порошенку є що, зважаючи на те, як він у п’ятницю тікав від ДБР. Якщо повернеться, йому точно вручать підозру. Але, гадаю, максимум, що на нас чекає – невеликі майдани біля Печерського суду. Як було півтора року тому, коли Зеленський уже намагався наздогнати Порошенка. Ось тільки перший не дуже прагнув «наздоганяти». А другий вміло приміряє на себе образ жертви», – зазначає Олена Броницька.

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Вона також акцентує, що звинувачення у постачанні вугілля припадають на період, коли у нас справді були проблеми з енергоносіями. Прямо як зараз.

«У цьому ключі Порошенка, можливо, не варто звинувачувати. Адже вони з Медведчуком тоді фактично не допустили енергетичного колапсу. Порошенка є за що посадити, він зробив багато бід – політичних, економічних. Але точно не через постачання вугілля з ОРДЛО. Маю сумнів, що дійде навіть до домашнього арешту. Влада зараз слабка. Їй не вдалося посадити Порошенка, коли вона була куди сильнішою. І точно не вийде зараз», – прогнозує політолог.

Зеленський працює на чужі рейтинги

Політичний консультант, технолог, спеціаліст з GR Андрій Бодров припускає, що врученням підозри в держзраді Порошенкові Офіс президента, який стоїть за цим, намагається обмежити політичну мобільність п’ятого президента. Зменшити його активність, обмежити доступ до публічного поля. І надіслати сигнал команді Порошенка у центрі та регіонах щодо небезпеки перебування поруч із його, скажімо так, політичним тілом.

«Відповідно – підготувати для себе перспективи електорального вторгнення в сегмент прихильників Порошенка, націонал-патріотичний, умовний АрМоВір (Армія. Мова. Віра). Але при цьому в ОП, схоже, забули, що та аудиторія, яка зараз лояльна до Петра Олексійовича, сприйме подібний демарш як нападку, у тому числі на себе, на свою позицію. І ще більше закриється від Зе-команди, прогнозує експерт. – А для тих, хто не належить до табору прихильників Порошенка чи Зеленського, те, що відбувається, не стане підтвердженням «справжності» самого Зеленського, доказом виконання ним своїх обіцянок, включаючи топ-посадки. Хоча б тому, що це робиться лише на третьому році його президентства, а не відразу після набуття відповідних повноважень та проведення до парламенту своєї фракції, встановлення контролю над силовими та іншими структурами. Що суттєво знижує ефект від подібного кроку Зе-команди. Швидше він буде сприйнятий чималою частиною суспільства як політична розправа та підготовка до виборчої кампанії. Можливо дострокової».

Відповідно, продовжує Андрій Бодров, навіть якщо все було задумано як спосіб підтвердження виконання обіцянок – це не спрацює.

«Як не спрацює і те, якщо ця хода замислювалася, щоб збити рейтинги Порошенка. Будь-яка агресія з боку президента, якому не довіряють виборці (а Зеленський зараз – у лідерах антирейтингів), автоматично сприймається як несправедлива. Отже, здатна підвищувати рейтинги тих же Медведчука чи Порошенка, а не валити їх», – резюмує експерт.

До речі, «Телеграф» ще на початку грудня писав, що Порошенкові готуються вручити підозру. Щоправда, спочатку це мали зробити за дорученням генпрокурора Ірини Венедиктової, хоча справа стосувалася все того ж – закупівлі вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу.

Нагадаємо, що у цій справі вже отримав підозри лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, а також колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Медведчук отримав підозру ще 8 жовтня. Йому інкримінують створення перешкод для постачання вугілля з ПАР. Слідство стверджує, що це призвело до того, що Росія отримала додаткові важелі тиску, а в Україні розпочалися віялові відключення електрики.

Демчишину підозру вручили 12 листопада. Слідчі кажуть, що він чинив тиск на "Центренерго" з метою укладання договорів на постачання вугілля з ОРДЛО.