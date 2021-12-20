Андрій Богдан озвучив найбільшу помилку команди Зеленського

За словами ексчиновника, деякі люди, яких він порекомендував завести до парламенту, його розчарували

Голова фракції політичної сили "Слуга народу" Давид Арахамія є найбільшою політичною помилкою ексочільника Офісу президента Андрія Богдана.

Про це Богдан зізнався особисто в інтерв’ю із журналісткою Наталією Влащенком.

За словами колишнього чиновника, під час підготовки до парламентських виборів він мав можливість створити власну "франшизу" всередині фракції "СН", тобто порекомендувати людей для майбутнього депутатства. Серед цих осіб опинилися й нинішні "слуги" Єлизавета Богуцька та Давид Арахамія.

Цікаво, що за всіх незручних ситуацій, пов’язаних саме з Богуцькою, своєю головною помилкою у Зе-команді Андрій Богдан її не вважає.

"Найбільша моя помилка — це Давид Арахамія. Мені реально соромно дивитися в дзеркало, що я привів цю людину", — зізнається колишній керівник ОП.

Як розповідає Богдан, вони познайомилися з Арахамією на зльоті волонтерів, котрі допомагали українській армії на фронті. Богдан стверджує, що нинішній глава фракції "Слуг" здався йому енергійною людиною, здатною на великі досягнення та генерацію добрих ідей. Разом вони возили товари для військовослужбовців із Норвегії та передавали їх на Донбас для ЗСУ.

"Він горів бажанням допомогти своїй країні, — наголошує Андрій Богдан. — Але коли поруч гроші та ідея, то виявляється, що горіння трансформується у три срібники".

Як саме Арахамія проміняв ідею на гроші, колишній чиновник вирішив не уточнювати.

Розгорнуту відповідь на запитання можна переглянути, починаючи з 6:13.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Андрій Богдан вважає, що в майбутньому на багатьох нинішніх політичних діячів можуть чекати кримінальні справи.

Крім цього, екскерівник Офісу президента відверто розповів, про що і чому іноді шепотів "на вушко" президенту Володимиру Зеленському під час важливих зустрічей або заходів.