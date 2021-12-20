Андрей Богдан озвучил самую большую ошибку команды Зеленского

По словам экс-чиновника, некоторые люди, которых он порекомендовал завести в парламент, его разочаровали

Председатель фракции политической силы "Слуга народа" Давид Арахамия является самой большой политической ошибкой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом Богдан признался лично в интервью журналистке Натальей Влащенко.

По словам бывшего чиновника, при подготовке к парламентским выборам он имел возможность создать собственную "франшизу" внутри фракции "СН" — то есть порекомендовать людей для будущего депутатства. Среди этих личностей оказались нынешние "слуги" Елизавета Богуцкая и Давид Арахамия.

Интересно, что при всех неловких ситуациях, связанных именно с Богуцкой, своей главной ошибкой в Зе-команде Андрей Богдан ее не считает.

"Самая моя большая ошибка — это Давид Арахамия. Мне реально стыдно смотреть в зеркало, что я привел этого человека", — признается бывший руководитель ОП.

Согласно его рассказу, они познакомились с Арахамией на слете волонтеров, помогающих украинской армии на фронте. Богдан говорит, что нынешний глава фракции "Слуг" показался ему энергичным человеком, способным на большие достижения и создание хороших идей. Вместе они возили товары для военнослужащих из Норвегии и передавали их на Донбасс для ВСУ.

"Он горел желанием помочь своей стране, — подчеркивает Андрей Богдан. — Но когда рядом деньги и идея, то оказывается, что горение трансформируется в три серебряника".

Как же именно Арахамия променял идею на деньги, бывший чиновник решил не уточнять.

Развернутый ответ на вопрос можно посмотреть, начиная с 6:13.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Андрей Богдан считает, что в будущем многих нынешних политических деятелей могут ждать уголовные разбирательства.

Помимо этого экс-руководитель Офиса президента откровенно рассказал, о чем и почему иногда шептал "на ушко" президенту Владимиру Зеленскому во время важных встреч или мероприятий.