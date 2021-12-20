Андрей Богдан озвучил самую большую ошибку команды Зеленского
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По словам экс-чиновника, некоторые люди, которых он порекомендовал завести в парламент, его разочаровали
Председатель фракции политической силы "Слуга народа" Давид Арахамия является самой большой политической ошибкой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Об этом Богдан признался лично в интервью журналистке Натальей Влащенко.
По словам бывшего чиновника, при подготовке к парламентским выборам он имел возможность создать собственную "франшизу" внутри фракции "СН" — то есть порекомендовать людей для будущего депутатства. Среди этих личностей оказались нынешние "слуги" Елизавета Богуцкая и Давид Арахамия.
Интересно, что при всех неловких ситуациях, связанных именно с Богуцкой, своей главной ошибкой в Зе-команде Андрей Богдан ее не считает.
"Самая моя большая ошибка — это Давид Арахамия. Мне реально стыдно смотреть в зеркало, что я привел этого человека", — признается бывший руководитель ОП.
Согласно его рассказу, они познакомились с Арахамией на слете волонтеров, помогающих украинской армии на фронте. Богдан говорит, что нынешний глава фракции "Слуг" показался ему энергичным человеком, способным на большие достижения и создание хороших идей. Вместе они возили товары для военнослужащих из Норвегии и передавали их на Донбасс для ВСУ.
"Он горел желанием помочь своей стране, — подчеркивает Андрей Богдан. — Но когда рядом деньги и идея, то оказывается, что горение трансформируется в три серебряника".
Как же именно Арахамия променял идею на деньги, бывший чиновник решил не уточнять.
Развернутый ответ на вопрос можно посмотреть, начиная с 6:13.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Андрей Богдан считает, что в будущем многих нынешних политических деятелей могут ждать уголовные разбирательства.
Помимо этого экс-руководитель Офиса президента откровенно рассказал, о чем и почему иногда шептал "на ушко" президенту Владимиру Зеленскому во время важных встреч или мероприятий.
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