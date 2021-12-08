10 — Давид Арахамия

В зону его ответственности входит сбор голосов нардепов под инициативы Банковой

Директор парламента или по-простому – глава фракции «Слуга народа». В прошлом волонтер, который помогал бойцам в зоне АТО, и сооснователь нескольких IТ-компаний. Ранее поддерживал пятого президента Петра Порошенко.

Сейчас Арахамия — «смотрящий» за Николаевской областью, входит в ближайший круг президента, регулярно встречается и общается с Владимиром Зеленским. После ухода из ОП Андрея Богдана, именно на Арахамию возложили функцию сбора голосов за нужные законопроекты в парламенте. На этом поле Арахамия ведет переговоры с другими политическими силами, в частности, именно он договаривается о поддержке инициатив «Слуги народа» с группами «За будущее» и «Доверие».

Имеет влияние политик и на кадровые вопросы — часть региональной политики закреплена за Арахамией. Веса ему прибавляет и тот факт, что он один из главных спикеров политической силы президента. Из-за своих слов Арахамия иногда оказывается в эпицентре скандалов. Так, например, было минувшим летом, когда он заявил о планах "Слуги народа" идти по пути Компартии Китая.

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