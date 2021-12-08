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#10 — Давид Арахамія

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Один із найпублічніших представників влади
Один із найпублічніших представників влади

До зони його відповідальності входить збір голосів нардепів під ініціативи Банкової

Директор парламенту чи просто – голова фракції "Слуга народу". У минулому волонтер, який допомагав бійцям у зоні АТО, та співзасновник декількох ІТ-компаній. Раніше підтримував п’ятого президента Петра Порошенка.

Зараз Арахамія — "смотрящий" за Миколаївською областю, входить до найближчого кола президента, регулярно зустрічається та спілкується з Володимиром Зеленським. Після звільнення з ОП Андрія Богдана саме на Арахамію поклали функцію збору голосів за потрібні законопроєкти в парламенті. На цьому полі Арахамія веде переговори з іншими політичними силами, зокрема саме він домовляється про підтримку ініціатив "Слуги народу" з групами "За майбутнє" та "Довіра".

Також має вплив політик і на кадрові питання — частина регіональної політики закріплена за Арахамією. Ваги йому додає і той факт, що він один із головних спікерів політичної сили президента. Через свої слова Арахамія іноді опиняється в епіцентрі скандалів. Так, наприклад, було минулого літа, коли він заявив про плани "Слуги народу" йти шляхом Компартії Китаю.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.

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#Рейтинг #Топ-20 #Давид Арахамія
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