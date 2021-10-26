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"Від 100 до 300 тисяч доларів": Арахамія розповів, за скільки продавали "помилки" у санкційному списку РНБО

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Давид Арахамія Новина оновлена 26 жовтня 2021, 13:46
Давид Арахамія

За словами нардепа, підробкою у списках займалися не чисті на руку правоохоронці

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 108 "помилок" у прізвищах санкційного списку РНБО — це зовсім не помилки, а навмисна підробка яку вчинили деякі правоохоронці за гроші.

Відповідна заява прозвучала увечері понеділка, 25 жовтня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Арахамії, деякі правоохоронці самі приходили до кримінальних авторитетів зі списку РНБО і за певні суми пропонували зробити помилку у їхніх даних.

Вартість "послуги", за словами нардепа, коливалася в межах від 100 до 300 тисяч доларів. Такі гроші платили "за винагороду, щоб припуститися помилки, щоб вони (злодії в законі — ред.) могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем".

Арахамія додав, що випадкових помилок у цьому списку взагалі не було.

Зазначимо, що про помилки у списку санкцій РНБО повідомив голова Ради Олексій Данилов під час брифінгу ще 15 жовтня. За його словами, йшлося саме про неточності у написанні прізвищ, проте всі вони були усунені.

Нагадаємо, що санкційний список РНБО був прийнятий на засіданні, яке провів президент України Володимир Зеленський 14 травня 2021 року. До списку внесли 557 так званих "злодіїв у законі" та інших представників криміналітету, з яких 542 особи — іноземці, а 15 — громадяни України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що РНБО звинуватила відомі телеграм-канали у поширенні російської пропаганди.

Теги:
#Санкції #Корупція #РНБО #Давид Арахамія
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