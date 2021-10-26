"От 100 до 300 тысяч долларов": Арахамия рассказал, за сколько продавали "ошибки" в санкционном списке СНБО

По словам нардепа, подлогом в списках занимались не чистые на руку правоохранители

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 108 "ошибок" в фамилиях санкционного списка СНБО — это совсем не ошибки, а преднамеренный подлог, который совершили некоторые правоохранители за деньги.

Соответствующее заявление прозвучало вечером понедельника, 25 октября, в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, некоторые правоохранители сами приходили к криминальным авторитетом из списка СНБО и за определенные суммы предлагали сделать ошибку в их данных.

Стоимость "услуги", по словам нардепа, колебалась в пределах от 100 до 300 тысяч долларов. Такие деньги платили "за мзду, чтобы допустить ошибку, чтобы они (воры в законе ред.) могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем".

Арахамия добавил, что случайных ошибок в этом списке не было вообще.

Отметим, что об ошибках в санкционном списке СНБО сообщил глава Совета Алексей Данилов во время брифинга еще 15 октября. По его словам речь шла именно о неточностях в написании фамилий, однако все они были устранены.

Напомним, что санкционный список СНБО был принят на заседании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский 14 мая 2021 года. В список внесли 557 так называемых "воров в законе" и других представителей криминалитета, из которых 542 человека — иностранцы, а 15 — граждане Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СНБО обвинил известные телеграмм-каналы в распространении российской пропаганды.